Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Un sobor de 23 de arhierei a oficiat slujba Sfintei liturghii

Pe un podium amplasat la limita Pietonalului Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane,un sobor de 23 de arhierei din ţară şi străinătate, printre care şi mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Teofan, conduşi de ÎPS Părinte Nikitas, Arhiepiscop de Thyateira şi de Marea Britanie au oficiat, luni, slujba Sfintei liturghii, cu ocazia prăznuirii hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Alături de ÎPS Părinte Nikitas s-a aflat Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfinţitul Părinte Naum, Mitropolit de Strumiţa, Înaltpreasfinţitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, Preasfinţitul Părinte Qais, Episcop de Erzurum, Preasfinţitul Părinte Grigorios, Episcop de Mesaoria, Preasfinţitul Părinte Ignatie, Episcopul Huşilor, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei, Preasfinţitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, Preasfinţitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului, Preasfinţitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord, Preasfinţitul Părinte, Nichifor Botoşăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor, Preasfinţitul Părinte Paisie Lugojeanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Timişoarei, Preasfinţitul Părinte Damaschin dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Preasfinţitul Părinte Emilian Crişanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Devei şi Hunedoarei.

La Slujba Liturgică de la Mitropolie au venit şi premierul Marcel Ciolacu, preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, Mihai Alexandru Ghigiu - şeful Cancelariei Prim-Ministrului României, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, ministrul Cercetării şi Digitalizării, Bogdan Gruia Ivan, fostul secretar general adjunct al NATO, Mircea Geoană, președintele Aur, George Simion, fostul ministru de Externe, Cristian Diaconescu, preşedintele USR Elena Lasconi, reprezentanţi ai administraţiei ieşene, politicieni, personalităţi ale mediului academic.

Peste 50.000 de credincioşi din toată ţara şi chiar şi din străinătate formau un rând lung de câţiva kilometri şi aşteaptau ieri să se închine la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva. Numărul lor este în continuă creştere.

Pe bulevard şi pe străzile din jurul Mitropoliei Moldovei sunt amplasate câteva ecrane de mari dimensiuni, pentru ca astfel cei veniţi în pelerinaj să poată asculta şi urmări ceremonialul religios.

Pe stâlpii de electricitate din jurul Mitropoliei au fost montate difuzoare pentru ca slujba religioasă să poată fi ascultată şi de credincioşii care stau la rând.

Anul acesta au adus în pelerinaj, de la o mănăstire de pe Muntele Athos, şi moaştele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon.

Ciolacu... la Urgențe

Prezent la Iași, unde s-a întâlnit cu membrii și simpatizanții PSD, premierul Marcel Ciolacu a onorat invitația de a asista la Slujba Sfintei Liturghii de la Mitropolia Moldovei și Bucovinei. După evenimentele dedicate Sărbătorii Sfintei Parascheve, Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu liderii locali ai partidului, apoi a vizitat șantierul viitorului Spital Regional de Urgență.

Şeful Executivului spune că s-a ţinut de cuvânt în ceea ce priveşte infrastructura spitalicească din Iaşi. La fel se laudă cu infrastructura drumurilor rapide.

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu, secondat de ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, a vizitat Spitalul Regional de Urgenţe. Cu această ocazie, şeful executivului a anunţat că proiectul SRU Iași se află în etapa a doua, cea de organizare de şantier, care este realizată în procent de 95%. El promite că până la finele anului să fie desemnat şi constructorul. „Ştiţi foarte bine că am venit când au început lucrările de aici, împreună cu domnul ministru Rafila şi cu domnul director de la ANDIS şi cu constructorii care şi-au asumat această lucrare. Este a doua etapă din construcţia Spitalului Regional de la Iaşi, unul dintre cele trei, în afară de Iaşi, având la Cluj şi la Craiova. Acum suntem în etapa organizării de şantier, finalizată 95%, şi, deja, ne-a informat acum domnul director de la ANDIS că anul acesta o să se dea şi câştigătorul în ceea ce priveşte construcţia propriu-zisă, rămânând la anul, a spus domnul ministru, să se facă licitaţia pentru tot ce înseamnă aparatură medicală”, a declarat Marcel Ciolacu.

Şeful executivului a subliniat că guvernarea actuală îşi respectă angajamentele privind dezvoltarea unor mari proiecte de infrastructură în zona Moldovei. „Se pare că de această dată ne ţinem de cuvânt şi cu Autostrada Moldovei şi cu Spitalul Regional. Era normal ca Spitalul Regional să fie construit la Iaşi, unde este şi centru universitar. Cum, de altfel, este normal ca spitalele regionale să fie construite în centrele universitare”, a spus Marcel Ciolacu.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, care va deschide lista PSD Iaşi de la Camera Deputaţilor spune şi el că social-democraţii se ţin de cuvânt şi contruiesc spitale în România. „Primele spitale prin PNRR vor fi gata la jumătatea anului viitor. Aici, la Iaşi, nu putem discuta de un termen aşa de scurt pentru că va fi unul dintre cele mai mare spital regional, alături de Cluj şi Craiova. Am reuşit să încheiem etape importante, excavarea aproape a jumătate de milion de metri cubi de pământ, în luna noiembrie va urma deschiderea ofertelor. Sunt şase ofertanţi, consorţii, care au depus ofertă pentru construcţia efectivă a spitalului regional. Sperăm ca până la sfârşitul acestui an să atribuim acest contract. Anul viitor lansăm licitaţia pentru echipamentele medicale, şi în 2026 pentru mobilier şi alte dotări necesare acestui spital”, a spus ministrul Rafila.

Ciucă, la UPU!

Ieri, cel de-al doilea om în stat, preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, şi liderul PNL, a vizitat Unitatea de Primiri Urgenţe din cadrul Spitalului de Copii „Sf. Maria”. El a venit însoţit de preşedintele Consiliului Judeţean, Costel Alexe, subprefectul Constantin Dolachi şi liderul liberalilor ieşeni, deputatul Alexandru Muraru.

„Mă bucur să revin aici la spitalul pediatric, pentru că am fost atunci când eram prim ministru. Am văzut şi lucrările când erau în curs de derulare pentru UPU. Este un demers cât se poate de important şi răspunde tuturor cetăţenilor din zona Moldovei. Din ce am înţeles, este singura unitate de urgenţă pentru copii din Moldovei. Am înţeles că de aici până la Bucureşti nu mai este altă UPU. Faptul că reuşesc să dezvolte, nu doar să modernizeze UPU, şi să-i dea dimensiunea şi capacitatea necesară tratării unui număr cât mai mare de copii este benefic pentru noi toţi. Mi-a plăcut că există o colaborare cu Republica Moldova iar cazurile grave de dincolo de Prut sunt trimise la Iaşi”, a spus Nicolae Ciucă.

Unitatea de Primire a Urgenţelor de la Spitalul „Sfânta Maria” din Iaşi urmează să funcţioneze într-o clădire nouă, de peste 2.300 de metri pătraţi, cu demisol, parter şi etaj, pe terasa căreia va fi amenajat şi un heliport. Astfel, capacitatea din clădirea construită lângă vechea construcţie a fost extinsă de la 5 la 35 de paturi. Aici sunt patru paturi pentru resuscitare cardiorespiratorie,16 paturi pentru tratament imediat, două paturi pentru izolare pacienţi contagioşi, 13 paturi pentru supraveghere pentru maxim 24 ore.

Anual, în UPU de la Spitalul „Sf Maria” sunt aduşi pentru îngrijiri medicale peste 40.000 de copii din judeţ şi din regiune.

Agloneraţie și la Masa Pelerinilor

Mulţi dintre cei care au venit în pelerinaj la Sf Parascheva au stat la un al doilea rând. De data aceasta pentru a se înfrupta pentru faimoasele sărmăluţe preparate de gospodinele de la Primărie şi societăţile din subordine. Un bărbat din Buzău a venit în pelerinaj la Sfânta Parascheva să se roage de ziua ei. Nu a venit oricum. A luat cu el şi o furculiţă, special pentru bunătăţile de la Masa Pelerinilor. „Am auzit de sărmăluțele de la Sfântă. S-a dus vestea că-s bune, așa că am venit de acasă pregătit cu furculiță. Abia aștept să mănânc bunătățile care ne-au fost pregătite”, a spus bărbatul.

Pentru pelerini Primăria Iași a pregătit 100.000 de sarmale, vin, apă minerală, pâine.

Primele persoane s-au aşezat în faţa porţilor Cantinei de ajutor social cu aproximativ o oră înainte de împărţirea alimentelor pentru pelerini.

La câteva străzi distanţă un alt rând de câţiva kilometri este format de pelerinii sosiţi la Iaşi pentru a se închina la racla cu moaştele Sf. Cuvioase Parascheva. „Şi în acest an Primăria Iaşi a pregătit pentru această zi specială 100.000 de sărmăluţe, din care 20.000 au fost pregătite la cantina şi cele două centre rezidenţiale pentru persoane vârstnice atât de bucătărese cât şi de voluntari”, a declarat Luminiţa Munteanu, directorul Direcţiei de Asistenţă Socială Iaşi.

Pelerinajul de hramul Sfintei Parascheva va continua până când se va închina şi ultimul pelerin venit la Iaşi cu această ocazie.

Noi restricții de circulație

Mai multe restricții de circulație vor fi eliminate treptat în primele două zile ale săptămânii, dar ulterior vor fi impuse temporar altele, în condițiile în care vineri, 18 octombrie, este programat concertul de încheiere a Sărbătorilor Iașului în fața Palatului Culturii.

În primul rând, bulevardul Ștefan cel Mare va fi redeschis circulației marți, cel puțin așa s-a stabilit în dispoziția primarului Mihai Chirica semnată la începutul săptămânii trecute. De asemenea, pe toate străzile de pe traseul pelerinilor se va putea circula începând cu dimineața zilei de miercuri. În schimb, vor apărea alte restricții în contextul concertului.

Lista restricțiilor de circulație:

· închiderea circulației auto în data de 17 octombrie 2024, în intervalul orar 7.00 – 23.00, în Piața Palatului Culturii, tronsonul cuprins între sectorul cu calea de rulare a tramvaiLOR și str. Anastasie Panu

· închiderea circulației tramvaielor în data de 17 octombrie 2024, în intervalul orar 17.30 – 23.00, pe str. Anastasie Panu și str. Palat;

· în data de 18 octombrie 2024, în intervalul orar 13.00 – 24.00, se închide circulația în Piața Palatului Culturii, atât pe sectorul de drum prevăzut cu cale de rulare a tramvaielor și str. Anastasie Panu, cât și pe segmentul de drum prevăzut cu linie de tramvai cuprins între str. Palat și accesul către Hotel Moldova

· în data de 18 octombrie 2024, în intervalul orar 18.00 – 23.00, se închide circulația pe str. Anastasie Panu, sectorul de drum cuprins între str. Sf. Lazăr (ANAF) și str. Palat, și pe str. Palat, sectorul de drum cuprins între str. Anastasie Panu și str. Sf. Lazăr (BCR).

· până pe 15 octombrie 2024, ora 24.00, se închide, în funcție de necesități, circulația rutieră pe următoarele artere: str. Colonel Langa, str. G. M. Cantacuzino, str. Iordachi Lozonschi – str. Cloșca, str. Sf. Petru Movilă, str. Uzinei, str. Morilor, str. Alexandru Ipsilanti, str. Sf. Andrei, trecătoarea Iancu Bacalu, str. Iancu Bacalu pentru Traseul pelerinilor.

Laura RADU, Maria STANCU