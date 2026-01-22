În Iași, îngrijirea personală nu mai este un gest ocazional, ci un sistem de cheltuieli recurente. Nu vorbim despre spa-uri de lux sau branduri exclusiviste, ci despre lucruri considerate „normale”: să fii tuns, să mergi la sală, să bei cafea în oraș, să ai haine curate și actuale, un telefon funcțional și un minim de întreținere estetică. Adunate, aceste cheltuieli formează ceea ce sociologii ar numi deja un „cost al respectabilității”.

De ce există „taxa socială” a imaginii

Această „taxă” nu e doar despre vanitate, ci despre acces. În lipsa ei, multe lucruri dispar din viața unui om fără să-și dea seama: invitațiile la ieșiri se răresc, interviurile devin mai tensionate, întâlnirile se amână, iar apartenența la grup se erodează.

Într-un oraș în care prima impresie cântărește, îngrijirea personală funcționează ca o parolă socială: îți păstrează locul la masă, te face „prezentabil” pentru piața muncii, pentru relații, pentru comunitatea din jur. Când nu o poți plăti, nu pierzi doar un tuns sau o cafea — pierzi, treptat, vizibilitate, încredere și ocazii.

Cât costă, în bani: 1.400–1.700 lei pe lună

Un ieșean activ, cu un stil de viață urban obișnuit, poate ajunge să plătească între 1.400 și 1.700 de lei lunar doar pentru aceste elemente. Raportat la un salariu mediu net de aproximativ 5.300 de lei, rezultă clar: aproape o treime din venit se duce pe imagine și prezență socială.

Unde se duc banii, concret

1) Salonul: cheltuiala „vizibilă” imediat

Tunsoarea nu mai este un lux, ci o necesitate. Un tuns clasic costă în jur de 80–100 de lei și se face, în medie, o dată pe lună.

Pentru femei, întreținerea estetică este adesea mai costisitoare: o manichiură simplă sau semipermanentă ajunge ușor la 80–150 de lei lunar. Sumele nu șochează individual, dar devin relevante prin frecvență.

2) Sala: abonamentul care a devenit „normal”

Abonamentul la sală este un alt exemplu de cheltuială normalizată. Majoritatea sălilor din Iași practică tarife de 180–210 lei/lună pentru acces standard. La aceasta se adaugă, adesea, costuri suplimentare: echipament, suplimente, clase speciale. Mișcarea nu mai e un hobby „de primăvară”, ci o obligație socială.

3) Cafeaua: costul mic care devine mare

Cafeaua este poate cel mai discret cost. O cafea de 12–15 lei, băută zilnic sau aproape zilnic, ajunge la final de lună la 350–450 de lei. Mulți ieșeni nu o mai percep ca pe o cheltuială, ci ca pe un reflex urban: „intră în rutină”.

4) Telefonul: abonamentul „mic” din fiecare lună

Telefonul mobil, cu abonamentele sale aparent mici, mai adaugă 25–50 de lei lunar. Nu pare mult, dar este parte din „pachetul” de normalitate: comunicare, aplicații, social, lucru.

5) Hainele: „nu cumpăr des”, dar cumpăr constant

Hainele cumpărate „din când în când”, dar constant, înseamnă ușor încă 300–600 de lei/lună, dacă amortizezi pe termen scurt. Nu pentru extravaganță, ci pentru a ține pasul cu anotimpurile, munca și întâlnirile sociale.

Concluzia: „normalul” a devenit scump

Toate acestea conturează o realitate tăcută: a arăta normal a devenit scump. Nu vorbim despre statut sau opulență, ci despre conformare — despre a nu părea „neglijat”, „în urmă” sau „în afara jocului”.

În acest context, îngrijirea personală funcționează ca o taxă socială informală. Nu este impusă de stat, dar este cerută de oraș. Iar pentru mulți ieșeni, mai ales tineri sau familii tinere, apropierea de pragul de 30% din venit face diferența între economii și supraviețuire de la o lună la alta.

