* capitala Moldovei consolidează în 2026 statutul de lider al inovației est-europene, securizând peste 400 de milioane de euro prin proiecte Horizon Europe de înaltă performanță, cu rate de succes care rivalizează cu cele occidentale * de la revoluția microelectronică IPCEI (TUIASI) la câștigurile de frontieră în studii europene (UAIC) și optimizarea logisticii rutiere, ecosistemul local demonstrează o capacitate excepțională de a transforma cercetarea europeană în infrastructură digitală și tehnologică cu aplicabilitate imediată

Ecosistemul de cercetare și inovare din Iași nu doar că se menține activ în programul-cadru Horizon Europe, dar reușește să obțină rezultate concrete, convertind expertiza academică în investiții tangibile și soluții tehnologice aplicate. La începutul anului 2026, datele agregate indică o consolidare a rolului universităților locale – TUIASI și UAIC – ca motoare de dezvoltare, atrăgând finanțări care depășesc pragul critic pentru sustenabilitatea inovației regionale și contracararea migrației de personal înalt calificat.

TUIASI, infrastructură de vârf și axa strategică a microelectronicii

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” (TUIASI) a prioritizat integrarea în sectoarele industriale critice europene, remarcându-se prin participarea în Proiectele Importante de Interes Comun European (IPCEI) în domeniul microelectronicii.

Proiectele ASSET IxC (dezvoltare de traductoare inteligente cu AI) și SENTHICOM (cipuri pentru radare 6G) sunt integrate într-un program european de microelectronică evaluat la aproximativ 420 milioane euro. Dintre acestea, TUIASI beneficiază de mecanismul de sprijin al statului român prin PNRR, care alocă 190 milioane euro sub formă de ajutor de stat pentru parteneriatele strategice cu companii precum Continental și NXP.

Un reper de investiție majoră la nivel regional este centrul SMART-Tex-IS. Cu un buget total de 46 milioane lei (aproximativ 9,2 milioane euro), centrul a finalizat în ianuarie instalarea completă a celor 12 laboratoare specializate. Peste 85% din această alocare financiară a fost direcționată către tehnologii de ultimă generație, cum ar fi litografia flexibilă, iar primele 4 parteneriate comerciale cu producători medicali din UE au fost deja semnate, validând fezabilitatea economică a cercetării în textile inteligente.

UAIC, succesul în competițiile de Frontieră și indicatori de elită

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) confirmă excelența în cercetarea fundamentală și în capacitatea de a coordona proiecte complexe în cadrul EIC Pathfinder.

Centrul de Studii Europene a obținut finanțări de mare valoare în apeluri extrem de selective. Proiectul coordonat OWN-EU a securizat 3,49 milioane euro, fiind selectat dintr-un total de doar 3 propuneri admise din 23 depuse (o rată de succes de sub 13%). Similar, în proiectul JUSTPLACE, în care UAIC este partener, s-a obținut aceeași sumă de 3,49 milioane euro într-o competiție și mai dură, cu o rată de succes de doar 6,5% (3 proiecte admise din 46).

Din perspectiva resursei umane, calitatea cercetării este gestionată pentru a preveni exodul de talente. Raportul dintre studenții doctoranzi și conducătorii de doctorat s-a îmbunătățit la 2,75 la 1, iar 33% dintre cercetătorii doctoranzi beneficiază în prezent de mobilități internaționale extinse finanțate prin programele Horizon și Erasmus+.

Inovație publică, impactul măsurabil al proiectului AutoBorder

Sectorul public ieșean aduce beneficii directe cetățenilor prin implementarea tehnologiilor dezvoltate în cadrul proiectelor de securitate. La punctul de frontieră Sculeni, rezultatele proiectului AutoBorder sunt vizibile în fluxul operațional. În februarie 2026, sistemele avansate de biometrie și senzori integrați au determinat o reducere a timpului mediu de procesare per vehicul cu 40% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Această eficiență logistică generează un impact economic indirect estimat la 1,2 milioane euro lunar pentru companiile de transport din regiune.

Granturi pentru start-up-uri și dezvoltare regională (WIDERA)

Agenda pentru perioada imediat următoare este centrată pe mecanismele WIDERA, menite să umple decalajele de inovare. Pentru start-up-urile locale de tip deep-tech, programul EIC Pre-Accelerator oferă granturi individuale, cu valori cuprinse între 300.000 și 500.000 euro.

Calendarul apelurilor majore pentru cercetarea fundamentală în 2026 este deja definit: EIC Pathfinder Open are un buget total de 166 milioane euro (termen-limită: 12 mai 2026), iar EIC Pathfinder Challenges un buget de 96 milioane euro (termen-limită: 28 octombrie 2026).

În ceea ce privește dezvoltarea urbană, organizațiile ieșene au depus deja 5 cereri de finanțare pentru New European Bauhaus Facility, vizând regenerarea zonelor industriale dezafectate prin design sustenabil.

Iașul se poziționează în 2026 ca un centru de investiții inteligente, unde fiecare milion de euro atras în cadrul Horizon Europe se traduce în infrastructură modernă, parteneriate industriale de înaltă clasă și o demonstrație clară că ecosistemul local poate concura și câștiga proiecte complexe la nivel european.

Dan DIMA