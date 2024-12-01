Iași: Model de fraudare al alegerilor sau incompetența unui președinte de secție de votare?

Procese verbale semnate ÎN ALB în municipiul Iași (încă de sâmbătă 30 noiembrie 2024, de la ora 18.30), de toți reprezentanții partidelor la obligația ilegală a președintelui secției de vot nr.98 din Iași, liceul Tehnologic Economic de Turism, corp A.

Venirea în control, la secția 98 a judecătorului de la BEJ Iași împreună cu un alt reprezentant al Biroului Electoral Județean va face lumină în acest caz.

Sperăm că BEJ și AEP vor lua în considerare sesizarea făcută de reprezentantul AUR și vor lua măsurile legale asupra acestei situații surprinse în flagrant.