Medicii și managerii spitalelor din Iași vor fi evaluați după reguli noi
Mașinile vechi, interzise în marile orașe!
Primul an de facultate, când bugetul devine mai greu decât examenele
Ieșenii, campionii apelurilor false și inutile la 112!
Primul an de facultate, când bugetul devine mai greu decât examenele
Ieșenii se pot înscrie la Rabla Auto 2025
Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Iași: Model de fraudare al alegerilor sau incompetența unui președinte de secție de votare?

Iași: Model de fraudare al alegerilor sau incompetența unui președinte de secție de votare?

Iași: Model de fraudare al alegerilor sau incompetența unui președinte de secție de votare?

Procese verbale semnate ÎN ALB în municipiul Iași (încă de sâmbătă 30 noiembrie 2024, de la ora 18.30), de toți reprezentanții partidelor la obligația ilegală a președintelui secției de vot nr.98 din Iași, liceul Tehnologic Economic de Turism, corp A.

Venirea în control, la secția 98 a judecătorului de la BEJ Iași împreună cu un alt reprezentant al Biroului Electoral Județean va face lumină în acest caz.

Sperăm că BEJ și AEP vor lua în considerare sesizarea făcută de reprezentantul AUR și vor lua măsurile legale asupra acestei situații surprinse în flagrant.

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe