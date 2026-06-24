Iași, orașul în care mereu se întâmplă ceva

E o seară obișnuită de marți în Iași și, totuși, orașul nu stă pe loc. La Teatrul Național se ridică o cortină, într-un subsol din centru cineva face stand-up, pe o terasă se acordă niște chitare, iar la Operă se repetă pentru weekend. Nimic ieșit din comun – doar o seară ca multe altele. Și exact asta e partea frumoasă.

Pentru că Iașul s-a schimbat. Vechiul oraș universitar, plin de studenți și de povești, a crescut într-un loc care își ține scena aprinsă tot anul. Marile instituții – Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Opera Națională Română, Ateneul – își fac în continuare treaba cu eleganță, dar lângă ele a apărut un al doilea oraș: cluburi mici, galerii, librării cu lansări de carte, festivaluri care răsar peste vară și oameni care pun lucruri pe picioare pur și simplu fiindcă le place. Nu mai trebuie să pleci în altă parte ca să ai ce face.

Multă vreme, despre Iași s-a vorbit ca despre un oraș al trecutului – al bisericilor, al lui Eminescu, al toamnelor melancolice. E adevărat, dar e doar jumătate de poveste. Cealaltă jumătate se scrie acum, seară de seară, pe scenele mari și pe cele mici – și arată un oraș care nu mai vrea să fie doar muzeu. A învățat să fie și prezent, nu doar memorie.

Vara, mai ales, orașul își dă drumul. Serile se lungesc, terasele se umplu, iar jumătate din programul cultural se mută afară. Într-un weekend poți trece de la un concert în aer liber la o expoziție și la o piesă de teatru, fără să te repeți. Iar asta – să ai mereu de unde alege – a încetat să mai fie un lux rezervat marilor capitale.

Și totuși, paradoxul unui oraș plin e că devine ușor să pierzi tocmai lucrurile care ți-ar fi plăcut. Afli de un concert abia a doua zi, când deja a trecut. Vezi afișul unei expoziții fix în ultima ei seară. Cu cât se întâmplă mai multe, cu atât e mai ușor să-ți scape.

Programul orașului trăiește împrăștiat pe zeci de pagini, afișe și grupuri, iar lucrurile bune se află deseori din întâmplare. Tocmai de aceea tot mai mulți ieșeni s-au obișnuit să arunce un ochi pe Avizierul orașului , un panou digital care strânge la un loc ce se întâmplă în oraș și îl pune pe zile, ca afișele de altădată prinse cu pioneze. Dintr-o privire vezi ce e azi, mâine sau în weekend, cauți doar concertele ori doar ce e gratis, fără să mai sapi prin tot internetul. Iar evenimentele vin direct de la organizatori, așa că fiecare afiș te duce la pagina lui, de unde iei biletul.

E un gest mărunt, dar spune ceva despre direcția orașului: Iașul a început să-și pună singur ordine în informație. Avizierul orașului face parte din iasi.io , un proiect care încearcă să descifreze orașul întrebare cu întrebare – de la ce se întâmplă în weekend, până la ce zboruri pleacă de pe aeroport sau cât de curat e aerul azi. Un fel de hartă a orașului, scrisă în date.

Dar dincolo de unelte și de cifre, ce rămâne e o senzație tot mai rară: aceea că trăiești într-un oraș viu. Un loc unde, în aproape orice seară, ai de ales între o piesă, un concert și o discuție lungă pe o terasă. Unde „nu am ce face diseară” a ajuns, încet, o scuză care nu mai ține – mai ales de când îți ajunge să arunci un ochi pe avizier ca să te lămurești. Iașul nu mai așteaptă weekendul ca să prindă viață. Și sunt puține orașe despre care poți spune asta.