Iașul, 11 nominalizări explozive la „Destinația Anului 2026”

Municipiul și mai multe obiective din județ au obținut nu mai puțin de 11 nominalizări în opt categorii diferite în competiția „Destinația Anului 2026”, una dintre cele mai importante întreceri dedicate turismului românesc.

Cu peste 250 de destinații înscrise din întreaga țară, prezența masivă a Iașului confirmă un fenomen tot mai vizibil: capitala Moldovei începe să câștige teren într-o competiție dominată ani la rând de marile orașe din vestul României.

Orașul care inspiră și atrage privirile

La categoria „Orașe care inspiră”, Municipiul Iași intră direct în cursa pentru titlu, consolidându-și imaginea de centru cultural, universitar și spiritual. În același timp, emblematicul Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt este nominalizat la categoria „Nuclee urbane”, fiind recunoscut drept una dintre cele mai spectaculoase axe istorice urbane din România.

De la adrenalină la spiritualitate

Diversitatea nominalizărilor surprinde chiar și specialiștii din turism. Zona de agrement Arca Land intră în competiția „Joacă și adrenalină”, în timp ce „Sanctuare ale Istoriei” aduce în prim-plan mănăstirile fortificate ale orașului, simboluri ale spiritualității moldave.

Cultura și educația, armele secrete ale Iașului

Categoria „Tărâmul cunoașterii” adună unele dintre cele mai valoroase repere culturale și academice: Biblioteca Veche a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Casa Dosoftei, Conacul Petre P. Carp.

Aceste nominalizări confirmă statutul Iașului drept capitală intelectuală a României, unde patrimoniul cultural continuă să atragă vizitatori din toată țara.

Natură, sate autentice și locuri de poveste

Nici turismul verde nu lipsește din competiție. Parcul Dendrologic Miclăușeni este nominalizat la „Comori naturale”, iar satul Românești intră în categoria „Sate de poveste”, readucând în atenție farmecul rural autentic al județului.

Simbolurile moderne și clasice ale orașului

La categoria „Landmark – embleme ale turismului cultural”, două dintre cele mai fotografiate locuri ale Iașului intră în competiție: Ansamblul urbanistic Palas și Grădina Palas, Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași.

Un contrast spectaculos între modern și clasic, care arată transformarea accelerată a orașului.

Bătălia abia începe

Competiția intră acum în etapa decisivă: selecția finaliștilor și votul publicului, alături de evaluarea juriului și o amplă cercetare națională. Câștigătorii vor fi anunțați în luna aprilie, iar autoritățile locale mizează pe mobilizarea ieșenilor pentru a duce orașul pe podium.

Primarul Mihai Chirica a transmis că numărul mare de nominalizări demonstrează vitalitatea și potențialul extraordinar al comunității locale, invitând publicul să susțină Iașul în etapele finale.

Cu patrimoniu istoric, spații moderne și natură spectaculoasă, orașul își construiește rapid imaginea unui loc care merită descoperit — și redescoperit.

Carmen DEACONU