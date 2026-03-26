Iașul a dominat concursul „Vocea Primăverii”. Toate cele opt trofee au fost câștigate de elevii aceleiași școli

La 9 ani de la înființare, AKAdemy Talents confirmă încă o dată că este unul dintre cele mai puternice nume din muzica pentru copii și adolescenți din Iași și din întreaga zonă a Moldovei. Academia fondată de Alexandra Amarandei adună performanțe la nivel național și internațional, iar cel mai recent succes vine chiar din oraș: la concursul „Vocea Primăverii”, organizat recent, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Iași, de Asociația Artistică Dance Music Theatre Fest, elevii AKAdemy Talents au obținut toate cele opt trofee ale competiției, inclusiv marele premiu al festivalului.

Rezultatul confirmă nu doar valoarea copiilor și adolescenților care se formează aici, ci și munca profesorilor care îi pregătesc și îi îndrumă cu grijă și profesionalism: Alexandra Amarandei, Adilia Chiriac și Cristi Roman. Dacă ediția de anul trecut a fost câștigată de Giulia Haidău, elevă a academiei, și anul acesta marele trofeu a rămas tot în familia AKAdemy Talents, prin performanța Dariei Elena Gurici. Decizia a aparținut juriului format din artistul Mihai Trăistariu, tenorul Andrei Yvan și soprana Maria Tovba.

Palmaresul obținut de elevii academiei la „Vocea Primăverii” este impresionant: Marele Trofeu al festivalului a fost câștigat de Daria Elena Gurici, Trofeul Kids a ajuns la Alexia Suba, Trofeul Junior la Antonia Podoleanu, iar Trofeul Adolescent la Sarah Bumbu. Trofeul Secțiunii Muzică Ușoară Românească a fost obținut de Beatrice Gireada, Trofeul Secțiunii Muzică Internațională de Bogdan Nanca, Trofeul Secțiunii „Pentru tine scumpă mamă” de Ada Istrate, iar Trofeul Secțiunii Musical de Medeea Iordache. La acestea se adaugă Premiul I Debut pentru Carina Bungeanu, Marta Dumitru și Erica Savin, Premiul I pentru Eva Boiță și Premiul al II-lea pentru Ștefania Doroftei.

Rezultatele nu sunt întâmplătoare. În jurul AKAdemy Talents s-a format în timp o comunitate regională a performanței, în care copii talentați din Vaslui, Pașcani, Târgu Frumos, Sinești, dar și din Republica Moldova, vin săptămânal la Iași pentru a se pregăti și pentru a crește muzical. De doi ani, printre copiii „adoptați” artistic de Iași se află și mai mulți tineri din Vaslui, iar cel mai cunoscut nume este Miruna Fecioru, câștigătoare a unui Golden Buzz în cadrul emisiunii „Românii au talent”.

Miruna Fecioru, în vârstă de 12 ani, a oferit un moment spectaculos pe scena „Românii au talent” 2026, în ediția difuzată vineri seara, pe 27 februarie. Mihai Bobonete a trimis-o direct în semifinală, apăsând Golden Buzz-ul în primele cinci secunde după încheierea prestației. Reacția lui a fost una pe măsura emoției din sală: a spus că momentul nu mai avea nevoie de prea multe cuvinte, că adolescenta este foarte talentată și are ceva aparte, iar publicul era deja în picioare. Miruna se pregătește de doi ani cu fondatoarea AKAdemy Talents, profesoara de canto performanță Alexandra Amarandei, cea care, așa cum se spune în prezentarea academiei, „i-a dat aripi să zboare”. Publicul o va putea susține și în semifinală.

Din dorința de a oferi copiilor și adolescenților talentați o șansă în plus de dezvoltare și creștere artistică, Alexandra Amarandei a înființat și Corul AKAdemy Talents, format din 50 de copii și adolescenți. La pian, aceștia sunt acompaniați de profesorul Emanuel Filip, iar de pregătirea artistică se ocupă, de asemenea, profesorul Cristi Roman. Fiecare membru al corului este premiat atât în competiții solo, cât și în ansamblu, la nivel național și internațional, iar împreună alcătuiesc o echipă unită prin pasiune, disciplină și prietenie. Motto-ul lor, „Uniți suntem invincibili”, exprimă tocmai această transformare a talentului individual în forță comună.

În cei 9 ani de activitate, AKAdemy Talents a evoluat spectaculos, participând la numeroase festivaluri, gale caritabile, concerte și evenimente organizate de Primăria Municipiului Iași și de alți parteneri, devenind un reper al excelenței muzicale pentru tinerii interpreți din Moldova. Elevii academiei au fost prezenți și în emisiuni naționale precum „Neața cu Răzvan și Dani”, de la Antena 1, și „Vedeta Familiei”, la TVR1, de unde au adus acasă chiar trofeul emisiunii. De asemenea, au reprezentat România în Sicilia, la Festivalul Internațional „Citta di Mascalucia”, întorcându-se învingători, cu două dintre cele trei distincții ale festivalului. Maura ANGHEL