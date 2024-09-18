Iașul a intrat în competiția „Oraș neutru din punct de vedere climatic”

Orașele din România cu peste 50.000 de locuitori care au aplicat în perioada iunie-septembrie la Apelul pentru desemnarea celor 10 orașe neutre climatic, lansat în cadrul proiectului M100, au intrat oficial în competiție pentru a primi susținere în transformarea în orașe sustenabile și mai puțin poluante.

Potrivit regulamentului, 10 din totalul celor 16 orașe înscrise în competiție vor fi selectate de un juriu internațional, numele acestora urmând să fie anunțate pe 29 octombrie. Printre orașele înscrise se numără Alba Iulia, Bistrița, Bârlad, Brașov, București, Buzău, Călărași, Constanța, Galați, Iași, Oradea, Reșița, Sfântu Gheorghe, Timișoara, Târgoviște și Târgu Mureș, reprezentând 7 dintre regiunile de dezvoltare ale României (Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia și București-Ilfov).

15 dintre acestea sunt reședințe de județ, 9 au peste 100.000 de locuitori, însă în lista aplicanților se regăsesc și 7 orașe curajoase și ambițioase, cu un număr mai mic de locuitori, între 50.000 – 100.000. „Prin intermediul platformei naționale M100 care coordonează eforturile României pentru a atinge ținte de neutralitate climatică, o misiune oglindă a Misiunii UE „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în anul 2030” și cu sprijinul partenerilor din Norvegia și Islanda, cele 10 orașe din România selectate vor beneficia de informații, activități de dezvoltare a capacității (workshop-uri, webinarii, sesiuni de asistență tehnică individuală) și documentație (ghiduri și modele de documente programatice) pentru elaborarea planurilor de acțiune pentru neutralitate climatică, a planurilor de investiții și a altor documente relevante”, arată organizatorii, care subliniază că participarea la acest program le va oferi celor 10 orașe selectate în final oportunitatea de a genera schimbări pozitive și pe termen lung, de a-și îmbunătăți impactul asupra mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2035 și de a-și construi comunități durabile și implicate.

Imediat după încheierea Apelului (15 septembrie 2024), aplicațiile depuse de orașe au intrat în procesul de evaluare și selecție, fiecare propunere transmisă urmând să parcurdă 3 etape, verificarea eligibilității, evaluarea tehnică și calitativă și respectiv selecția strategică - etapă ce se va concentra pe maximizarea impactului, promovarea diversității, stimularea incluziunii și încurajarea parteneriatelor. Procesul respectă etapele parcurse la nivel European.