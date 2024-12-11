Iașul are cele mai ieftine apartamente din țară!

* luna trecută, apartamentele noi se vindeau în capitala Moldovei, în medie, cu 1.626 euro/metru pătrat, în timp ce apartamentele vechi au ajuns la 1.724 euro/mp * un apartament cu 2 camere, de 55 metri pătrați, se tranzacționa, la Cluj-Napoca, în medie, cu 161.318 euro, la București - 103.781 euro, Iași - 92.033 euro, Timișoara - 93.808 euro , Brașov - 114.716 euro, Constanța - 101.431 euro, Craiova - 93.047 euro, Sibiu - 94.120 euro * la Iași, luna trecută s-au vândut 596 apartamente, cu 118 mai puține față de noiembrie 2023

Deși prețurile la apartamentele nou construite au urcat, în ultimul an, în marile orașe, cu 12 la sută, Iașul rămâne cu cele mai ieftine locuințe din țară.

Prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Iași a fost de 1.673 euro/metru pătrat, conform celor mai recente date înregistrate pe cea mai mare platformă de tranzacții imobiliare din țară.

În noiembrie, apartamentele noi au înregistrat, în capitala Moldovei, o creștere medie de preț de 12% comparativ cu anul anterior, ajungând la 1.626 euro/metru pătrat, în timp ce apartamentele vechi s-au scumpit cu 18%, comparativ cu noiembrie 2023, ajungând la un preț mediu de 1.724 euro/metru pătrat.

În funcție de tipul de apartament, tranzacțiile pe piața imobiliară ieșeană s-au mișcat între valoarea medie de 66.933 euro pentru garsonierele de 40 mp, 92.033 euro - apartamente cu două camere, de 55 mp, și 125.499 euro pentru apartamentele de 75 mp, cu trei camere.

„Cererea a pierdut o parte din avânt, după alegeri. Această dinamică actuală indică un impact temporar generat de contextul electoral, care a influențat interesul pentru tranzacțiile imobiliar”.

La nivel național, prețurile medii ale apartamentelor de vânzare – vechi și noi – au înregistrat o creștere de 14% în noiembrie, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, conform celor mai recente date de pe aceeași platformă imobiliară. „Odată cu debutul perioadei electorale, respectiv cu ultima săptămână a lunii noiembrie, numărul de contactări pentru apartamentele de vânzare a înregistrat o creștere anuală de 18%. Comparativ, în perioada anterioară, creșterea anuală a fost de 34%, deci cererea a pierdut o parte din avânt, după alegeri. Această dinamică actuală indică un impact temporar generat de contextul electoral, care a influențat interesul pentru tranzacțiile imobiliare, pe fondul unei atenții publice concentrate pe alte subiecte de actualitate. Însă evoluția este în continuare pozitivă comparativ cu anul anterior”, susține Monica Dudău, manager în cadrul companiei.

La Iași, luna trecută s-au vândut 2.392 imobile, dintre care 596 apartamente, 1.054 terenuri și 526 case.

Spre comparație, cu exact un an în urmă, în noiembrie 2023, la Iași se tranzacționau 714 apartamente, 1.035 terenuri și 632 case, în total, 2.392 imobile, incluzînd și terenuri agricole.

Prețul mediu al apartamentelor noi din Cluj Napoca - 2.946 euro/mp

Cele mai mari prețuri pe piața imobiliară națională se înregistrează la Cluj Napoca, unde o garsonieră de 40 mp se vinde, în medie, cu 117.322 euro, un apartament cu două camere (55mp) - 161.318 euro, iar un apartament cu trei camere (75mp) - 219.979 euro.

Prețurile medii pentru apartamentele din Cluj-Napoca au fost de 2.933 euro/mp, cu 16% mai mult în noiembrie 2024 față de noiembrie 2023). Prețul mediu de cerere pentru un apartament nou a fost de 2.946 euro/mp, cu 16% mai ridicat comparativ cu luna noiembrie 2023. Apartamentele vechi din Cluj-Napoca au avut un preț mediu de cerere de 2.918 euro/mp, cu 16% mai ridicat comparativ cu aceeași lună a anului anterior.

În București, luna trecută, prețul mediu pentru vânzarea apartamentelor noi și vechi a fost de 1.887 euro/mp, cu 14% mai ridicat față de noiembrie 2023. Apartamentele vechi sunt, în medie, mai scumpe cu 22% față de aceeași lună a anului trecut, având un preț de 2.025 euro/mp. Apartamentele noi se găsesc la un preț mediu de cerere de 1.747 euro și sunt cu 6% mai scumpe față de aceeași lună a anului trecut.

La Timișoara, în noiembrie 2024, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi a fost de 1.706 euro/metru pătrat. La apartamentele noi de vânzare prețul a fost de 1.680 euro/mp, cu 9% mai ridicat față de aceeași lună a anului precedent, iar la apartamentele vechi se înregistrează o creștere de 14%, ajungând la 1.717 euro/mp.

Și Brașovul a depășit „bariera” de 2.000 euro/mp!

La Brașov, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi a fost, luna trecută, de 2.086 euro/mp. Astfel, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi din oraș a ajuns la 2.099 euro/mp, cu 9% mai ridicat față de cel din noiembrie 2023. Prețurile apartamentelor vechi au crescut mai accelerat, cu 21% față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la o medie de 2.081 euro/mp.

La Constanța, însă, în ultimul an, prețul apartamentelor vechi a crescut aproape de două ori mai mult decât al celor noi. Apartamentele noi au avut un preț de cerere de 1.863 euro/mp, luna trecută, cu 7% mai ridicat față de aceeași lună a anului anterior, în timp ce apartamentele vechi au avut prețuri medii de cerere cu 13% mai ridicate față de luna noiembrie 2023, ajungând la o valoare de 1.831 euro/mp.

Luna trecută, prețul mediu de cerere pentru apartamentele noi și vechi din Sibiu a fost de 1.711 euro/mp, la Oradea - 1.658 euro/ mp, iar la Craiova – 1.692 euro/mp. Daniel BACIU