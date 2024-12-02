Iașul are, în acest moment, doar 7 parlamentari!
* 10 parlamentari așteaptă redistribuirea!
În urma votului de duminică, partidele politice au reușit să trimită în Parlament doar 7 din cei 17 parlamentari repartizați Iașului.
Cu procentele obținute la Camera Deputaților, situația se prezintă astfel:
PSD (21,39%) – 2 deputați (Alexandru Rafila și Bogdan Cojocaru).
AUR (16,64%) – 2 deputați (Ciprian Paraschiv, Silviu Gurlui).
PNL (14,59%) – 1 deputat (Alexandru Muraru)
USR (14,04%) – 1 deputat (Ștefan Tanasă)
SOS (7,66%) – 0
POT (6,00%) – 0.
Restul de 6 parlamentari vor fi desemnați în urma redistribuirii voturilor celor care nu au atins pragul electoral.
Foarte probabil, după redistribuire situația se va prezenta astfel:
PSD – 4 deputați (Alexandru Rafila, Bogdan Cojocaru, Maricel Popa, Silviu Macovei).
AUR – 3 deputați (Ciprian Paraschiv, Silviu Gurlui, Cristina Dascălu)
PNL – 2 deputați (Alexandru Muraru, Sorin Afloarei)
USR – 2 deputați (Ștefan Tanasă, Monica Berescu)
SOS – 1 deputat (Ilie Macovei).
POT – 0.
La Senat, sigur de mandat este doar Dan Cașcaval (PSD)!
Cu voturile din acest moment, situația se prezintă astfel:
PSD - 22,63% – 1 senator – Dan Cașcaval.
AUR - 17,37% - 0.
USR – 14,92% - 0.
PNL – 14,71% - 0.
SOS – 7,92% - 0
POT – 6,10 – 0.
După redistribuire, foarte probabil situația va arăta astfel:
PSD – 2 senatori (Dan Cașcaval, Constantin Iosub)
AUR – 1 senator (Claudiu Târziu / Cristina Dumitrescu)
PNL – 1 senator (Petrică Rusu)
USR – 1 senator (Marius Bodea)
SOS – 0.
POT – 0.
Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!
Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.
Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.
Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul
⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.