Pagina principală Moldova Iașul are, în acest moment, doar 7 parlamentari!

* 10 parlamentari așteaptă redistribuirea!

În urma votului de duminică, partidele politice au reușit să trimită în Parlament doar 7 din cei 17 parlamentari repartizați Iașului.

Cu procentele obținute la Camera Deputaților, situația se prezintă astfel:

PSD (21,39%) – 2 deputați (Alexandru Rafila și Bogdan Cojocaru).

AUR (16,64%) – 2 deputați (Ciprian Paraschiv, Silviu Gurlui).

PNL (14,59%) – 1 deputat (Alexandru Muraru)

USR (14,04%) – 1 deputat (Ștefan Tanasă)

SOS (7,66%) – 0

POT (6,00%) – 0.

Restul de 6 parlamentari vor fi desemnați în urma redistribuirii voturilor celor care nu au atins pragul electoral.

Foarte probabil, după redistribuire situația se va prezenta astfel:

PSD – 4 deputați (Alexandru Rafila, Bogdan Cojocaru, Maricel Popa, Silviu Macovei).

AUR – 3 deputați (Ciprian Paraschiv, Silviu Gurlui, Cristina Dascălu)

PNL – 2 deputați (Alexandru Muraru, Sorin Afloarei)

USR – 2 deputați (Ștefan Tanasă, Monica Berescu)

SOS – 1 deputat (Ilie Macovei).

POT – 0.

La Senat, sigur de mandat este doar Dan Cașcaval (PSD)!

Cu voturile din acest moment, situația se prezintă astfel:

PSD - 22,63% – 1 senator – Dan Cașcaval.

AUR - 17,37% - 0.

USR – 14,92% - 0.

PNL – 14,71% - 0.

SOS – 7,92% - 0

POT – 6,10 – 0.

După redistribuire, foarte probabil situația va arăta astfel:

PSD – 2 senatori (Dan Cașcaval, Constantin Iosub)

AUR – 1 senator (Claudiu Târziu / Cristina Dumitrescu)

PNL – 1 senator (Petrică Rusu)

USR – 1 senator (Marius Bodea)

SOS – 0.

POT – 0.

 

 

 

