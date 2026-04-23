I așul încearcă să recupereze o generație care riscă să rămână în afara educației și a pieței muncii. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași derulează proiectul european „JobNet Click pentru Tineret”, o inițiativă construită special pentru categoria tinerilor NEET, adică acei tineri cu vârste între 16 și 30 de ani care nu au un loc de muncă, nu urmează studii și nu participă la cursuri de formare profesională.

Miza este una serioasă. România se confruntă de ani buni cu dificultăți majore în reintegrarea acestor tineri, iar fenomenul este vizibil și în județul Iași, mai ales în comunitățile vulnerabile și în mediul rural. Tocmai de aceea, AJOFM a construit un proiect cu durată de 36 de luni, finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021–2027, prin care vrea să crească gradul de angajabilitate al tinerilor și să prevină intrarea lor în șomaj de lungă durată.

Proiectul are un grup țintă de 1.600 de tineri NEET, dintre care aproximativ 1.200 vor participa la cursuri de dobândire de competențe și vor fi înregistrați în baza de date a instituției pentru a beneficia gratuit de servicii de informare, consiliere și mediere pe piața muncii. În plus, 250 dintre beneficiari sunt tineri de etnie romă, categorie considerată printre cele mai expuse riscului de excluziune.

Una dintre cele mai importante componente ale programului este identificarea tinerilor care au ieșit complet din radarul instituțiilor. AJOFM Iași a anunțat că a identificat peste 80 de instituții, asociații, fundații și autorități care lucrează cu tineri, iar dintre acestea a fost creată o rețea activă de 30 de parteneri. În această rețea intră instituții publice, unități de învățământ, organizații studențești și autorități locale, care vor colabora pentru a oferi servicii personalizate și pentru a preveni transformarea acestor tineri în șomeri cronici.

Strategia nu se rezumă la oferirea unui loc de muncă. Tinerii incluși în program vor participa la ateliere de dezvoltare personală și profesională, de la educație financiară, nutriție și stil de viață sănătos până la fotografie, handmade, competiții sportive, lectură sau creare de conținut pentru social media. Scopul este ca aceștia să dobândească abilități practice, competențe transversale și încrederea necesară pentru a reveni fie într-o formă de învățământ, fie într-un program de reconversie profesională, fie direct pe piața muncii.

Un alt element important este consilierea individualizată. Fiecare tânăr este evaluat prin teste de aptitudini, iar apoi este orientat către domenii potrivite și către cursuri care pot răspunde cerințelor actuale ale angajatorilor. Practic, AJOFM încearcă să devină veriga care lipsește între școală și angajator, într-un moment în care economia se schimbă mai repede decât reușește sistemul educațional să țină pasul.

Proiectul vine și cu stimulente financiare concrete. Tinerii care obțin primul loc de muncă pot primi o primă de stabilitate timp de doi ani: 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei lunar în al doilea, dacă își păstrează jobul. În același timp, angajatorul care creează acel loc de muncă beneficiază de un sprijin de 2.250 de lei lunar, timp de un an.

Dan DIMA