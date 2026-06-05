Iașul, centrul bătăliei pentru viitorul arhitecturii românești

* în regiunea Nord-Est, unde sunt active proiecte de infrastructură de peste un miliard de euro în sănătate, educație și mobilitate, dezbaterea arhitecților capătă o greutate concretă: nu mai este despre intenții, ci despre efecte reale asupra orașelor

Arhitecții marilor proiecte din România intră astăzi într-un spațiu de tensiune intelectuală și profesională rară, la Iași, acolo unde nu se discută doar proiecte - ci însăși direcția în care vor fi construite orașele, spitalele și infrastructura critică a viitorului.

În centrul acestei întâlniri cu miză crescândă se află Raluca Șoaita, fondator al unui studio care a devenit un reper în proiectarea infrastructurii medicale de complexitate ridicată din România - acolo unde arhitectura nu mai este estetică, ci infrastructură de viață.

Evenimentul de la Iași, organizat de filialele estice ale Ordinul Arhitecților din România, depășește granița unei simple dezbateri profesionale. Se conturează ca un moment de repoziționare a unei întregi profesii într-un context în care investițiile publice, presiunea administrativă și nevoia de calitate urbană intră într-un conflict tot mai vizibil.

În regiunea Nord-Est, unde sunt active proiecte de infrastructură de peste un miliard de euro în sănătate, educație și mobilitate, discuția capătă o greutate concretă: nu mai este despre intenții, ci despre efecte reale asupra orașelor.

În centrul dezbaterii se află o tensiune structurală pe care participanții o evocă direct: criteriul „cel mai mic preț” continuă să domine achizițiile publice din România, influențând decisiv calitatea proiectării și, implicit, calitatea construcțiilor finalizate.

În acest cadru, intervențiile Raluca Șoaita aduc în prim-plan o idee care traversează întreaga dezbatere: fără reformă instituțională, fără digitalizare reală și fără deschidere către societate, profesia de arhitect riscă să rămână blocată într-un model care nu mai corespunde ritmului investițiilor actuale.

Mesajul său conturează o direcție fermă: transformarea Ordinului Arhitecților din România dintr-o structură preponderent administrativ-profesională într-o platformă strategică de dialog între mediul privat, administrație, universități și cercetare.

În acest sens, Ordinul Arhitecților din România devine nu doar cadrul instituțional al profesiei, ci și terenul unei posibile reinventări — între tradiție și presiunea modernizării accelerate.

Discuția de la Iași capătă astfel un caracter mai amplu decât cel inițial: nu este doar despre arhitecți și proiecte, ci despre cine are, în realitate, puterea de a defini felul în care vor arăta orașele României în următoarele decenii. Daniel BACIU