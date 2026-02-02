* Muzeul Național al Literaturii Române Iași marchează Ziua Internațională a Cititului Împreună (ZICI) pe 4 februarie, cu două întâlniri paralele: una pentru copii, la Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii, și una pentru seniori, la Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul” * lecturi, activități creative și un moment rar: lectura cu voce tare din „Psalmii în versuri” (1673), considerată prima versificare completă a Psaltirii în limba română

Iașul are, din nou, un semn bun că lectura nu e doar un obicei „de bibliotecă”, ci o formă de comunitate. Miercuri, 4 februarie, Muzeul Național al Literaturii Române Iași marchează Ziua Internațională a Cititului Împreună (ZICI / World Read Aloud Day) prin două evenimente gândite ca o punte între vârste: dimineața îi adună pe cei mici în atmosfera de la „Casa Junimii”, iar apoi mută centrul de greutate spre memoria culturală, alături de seniori, în spațiul legat de numele mitropolitului Dosoftei.

Prima întâlnire are loc la Muzeul „Vasile Pogor” – Casa Junimii și e construită ca un exercițiu de plăcere a cititului în grup, nu ca o lecție rigidă. Invitata specială este Luminița Apostu Toma, inițiatoarea proiectului „Lecturi mărunte”, care va citi împreună cu copiii două titluri cunoscute în zona de lecturi pentru vârsta mică: „Petunia”, de Roger Duvoisin, și „Povestea mărului roșu”, de Jan Lööf. După lecturi, urmează activități educative inspirate de cărți, în grupuri – un format care transformă povestea în joc, dialog și lucru în echipă. La eveniment participă elevi din două clase pregătitoare ale Colegiului Național de Artă „Octav Băncilă” Iași, coordonați de prof. înv. primar Emanuela Ghercă și Dorina Marin.

În paralel, MNLR Iași propune o a doua întâlnire, cu miză intergenerațională, la Muzeul „Sf. Ierarh Dosoftei – Mitropolitul” (Casa cu arcade). Aici, participanți sunt seniori de la Căminul de Pensionari „Sf. Cuvioasă Parascheva” din Iași. Programul include o prezentare despre viața și opera lui Dosoftei – ierarh, traducător și poet – susținută de muzeograful Liviu Apetroaie, iar punctul central îl reprezintă lectura cu voce tare din „Psalmii în versuri” (1673), volum descris ca o capodoperă a limbii vechi românești și un reper major pentru literatura română cultă. Evenimentul este coordonat de Iunia-Maria Ștefan (educatoare muzeală MNLR Iași) și Alina Pricop (responsabil activități la Căminul de Pensionari).

Dincolo de program, mesajul e limpede: cititul cu voce tare nu înseamnă doar „consum cultural”, ci și o formă de conexiune. În cazul copiilor, lectura în grup funcționează ca o intrare prietenoasă în universul cărților – cu emoție, curiozitate și îndrăzneală. În cazul seniorilor, cititul cu voce tare devine exercițiu de memorie, empatie și stare de bine, dar și o reîntâlnire cu un text care ține de istoria limbii și a identității culturale.

ZICI (World Read Aloud Day) este un eveniment global inițiat de organizația LitWorld din New York și este celebrat anual în prima miercuri din februarie, tocmai pentru a încuraja lectura cu voce tare și împărtășirea poveștilor în comunitate. Iar faptul că MNLR Iași alege, în aceeași zi, să lucreze și cu copiii, și cu seniorii, spune ceva despre un oraș în care cultura poate funcționa ca punte, nu ca vitrină.

Maura ANGHEL