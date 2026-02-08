Iașul dă lovitura! Ploaie de bani europeni, tramvaie noi și revoluție totală în trafic

* totalul investițiilor este de 389 de milioane de lei, adică aproape 78 de milioane de euro * este una dintre cele mai mari finanțări europene atrase vreodată de municipiul Iași pentru mobilitate urbană * cu șantiere majore în Copou, cu un centru istoric regândit din temelii și cu tramvaie noi pe șine moderne, Iașul face pasul decisiv spre viitor * traficul sufocant, tramvaiele lente și infrastructura învechită sunt pe cale să devină istorie, spun autoritățile

Iașul intră, fără drept de apel, într-o nouă epocă istorică, una a marilor investiții, a proiectelor curajoase și a transformărilor care vor schimba definitiv viața de zi cu zi a sute de mii de ieșeni. Aproape 78 de milioane de euro, bani europeni atrași prin Programul Regional Nord-Est 2021–2027, sunt gata să fie introduși în infrastructura de transport public, într-un val investițional fără precedent după 1990.

Vineri, 6 februarie 2026, primarul Mihai Chirica a semnat contractul de finanțare europeană pentru modernizarea liniilor de tramvai din Copou, una dintre cele mai circulate și simbolice zone ale orașului. Este doar primul pas dintr-un pachet exploziv de proiecte care vor rescrie harta traficului ieșean.

Tronsonul cuprins între Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” și rondul Triumf va fi refăcut din temelii, într-un proiect de peste 17 milioane de euro. Șine noi, infrastructură modernizată, stații aduse la standarde europene, trotuare refăcute și spații verzi reamenajate – Copoul se pregătește să devină vitrina mobilității urbane moderne.

Cifre uriațe, impact colosal. Palatul Culturii, în centrul unei schimbări radicale

Cea mai spectaculoasă mutare vine însă din centrul orașului. Zona Palatului Culturii va fi complet redesenată, prin crearea unui „inel” de circulație cu sens unic, o soluție aplicată în marile capitale europene pentru fluidizarea traficului și reducerea poluării.

Străzile Palat, Sf. Lazăr și Anastasie Panu vor intra într-o nouă logică de circulație, iar tramvaiele vor fi mutate la bordură, separate clar de mașini. Rezultatul? Mai puține blocaje, transport public mai rapid și un centru mai sigur pentru pietoni.

Cele două proiecte – reabilitarea și extinderea liniilor de tramvai Podu Roș – Anastasie Panu – însumează aproape 29 de milioane de euro, bani care vor schimba definitiv una dintre cele mai aglomerate zone ale orașului.

Ca tabloul să fie complet, municipalitatea pregătește și achiziția a 10 tramvaie noi, ultramoderne, cu o valoare de peste 31 de milioane de euro. Vehicule silențioase, accesibile, eficiente energetic, care vor transforma experiența călătorilor și vor ridica transportul public ieșean la nivelul marilor orașe din Uniunea Europeană.

Totalul investițiilor este amețitor: 389 de milioane de lei, adică aproape 78 de milioane de euro. Este una dintre cele mai mari finanțări europene atrase vreodată de municipiul Iași pentru mobilitate urbană.

Cu șantiere majore în Copou, cu un centru istoric regândit din temelii și cu tramvaie noi pe șine moderne, Iașul face pasul decisiv spre viitor. Traficul sufocant, tramvaiele lente și infrastructura învechită sunt pe cale să devină istorie, spun autoritățile locale.

Daniel BACIU