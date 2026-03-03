Iașul declară război „păcănelelor”! Proiect de hotărâre privind interzicerea totală a jocurilor de noroc în oraș

Lovitură de proporții pe scena locală: primarul Mihai Chirica a inițiat un proiect de hotărâre care poate schimba radical fața orașului. „Păcănelele” ar putea dispărea din Iași, dacă proiectul va fi adoptat de Consiliul Local. Documentul, publicat marți, 3 martie 2026, pe site-ul Primăria Municipiului Iași, prevede interzicerea organizării și exploatării activităților de jocuri de noroc pe raza municipiului, cu două excepții clare: jocurile loto tradiționale aparținând Compania Națională Loteria Română SA și operatorii care gestionează exclusiv pariuri sportive.

Proiectul intră în dezbatere publică pentru 10 zile calendaristice. Dar mesajul politic este deja unul puternic: Iașul ar putea deveni primul mare oraș din Moldova care închide robinetul păcănelelor.

150 de săli, peste 2.100 de aparate

În prezent, în municipiu funcționează aproximativ 150 de săli de jocuri de noroc și circa 30 de agenții de pariuri, totalizând 2.127 de aparate tip slot-machine, dintr-un total național de 102.186.

Toate aceste activități sunt autorizate de Oficiul Național al Jocurilor de Noroc, în baza OUG 77/2009, fără a fi necesară vreo autorizație de funcționare din partea autorităților locale.

Însă, prin OUG nr. 7 din 25 februarie 2026, Guvernul a dat undă verde consiliilor locale să decidă dacă mai permit sau nu jocurile de noroc pe teritoriul pe care îl administrează. Iar Iașul pare hotărât să folosească această pârghie.

Ce prevede proiectul

Dacă hotărârea va fi adoptată, jocurile de noroc vor fi interzise pe raza municipiului, cu excepția loto tradițional și pariuri sportive. Operatorii care au autorizații valabile emise de ONJN își pot continua activitatea doar până la expirarea autorizației. Pentru loto și pariuri sportive va fi necesară o autorizație locală, conform unui regulament ce urmează să fie aprobat separat de Consiliul Local.

La expirarea autorizațiilor ONJN pentru celelalte tipuri de jocuri, activitatea încetează automat în Iași. Cu alte cuvinte, „păcănelele” nu ar fi închise peste noapte, dar ar dispărea treptat, pe măsură ce expiră autorizațiile existente.

Inițiativa vine pe fondul unei dezbateri intense despre impactul social al jocurilor de noroc. Organizația Mondială a Sănătății consideră dependența de jocuri de noroc o tulburare de control al impulsurilor, iar autoritățile locale invocă efectele devastatoare: creșterea comportamentului antisocial și infracțional, depresie și anxietate, tendințe suicidale, abandon familial și violență domestică generate de pierderi financiare masive.

Mesajul transmis este unul ferm: nu mai este doar o problemă morală, ci una de sănătate publică.

Decizie istorică sau bătălie juridică?

Miza este uriașă. Industria jocurilor de noroc înseamnă chirii, taxe, locuri de muncă și contracte comerciale consistente. Interzicerea ar putea genera reacții dure din partea operatorilor și, posibil, contestații în instanță.

Pe de altă parte, pentru mulți ieșeni, măsura ar reprezenta o gură de aer într-un oraș în care sălile de jocuri au apărut la fiecare colț de stradă.

În următoarele zile, proiectul va fi dezbătut public. Dar un lucru este clar: Iașul intră într-o confruntare directă cu industria păcănelelor, iar votul din Consiliul Local ar putea marca un moment de cotitură în politica locală.

Însă, nu trebuie omisă nici varianta ca încercarea municipalității să se se transforme într-o bătălie juridică de proporții!

Daniel BACIU