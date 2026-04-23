Iașul intră, la final de aprilie, în circuitul unuia dintre cele mai puternice proiecte documentare românești despre migrație. Vineri, 24 aprilie 2026, de la ora 18:30, la Palatul Braunstein, are loc vernisajul expoziției „PLECAT”, semnată de fotograful Cosmin Bumbuț și jurnalista Elena Stancu, în cadrul Romanian Mental Health Film Festival, inițiat de psihoterapeutul Raluca Bejenariu.

Miza expoziției depășește registrul cultural obișnuit. Evenimentul „PLECAT” este construit după șase ani de documentare în 12 țări europene și reunește instalații, fotografii și fragmente de reportaj despre românii care trăiesc și muncesc departe de casă. Este cel mai amplu proiect documentar despre diaspora românească, iar prezența autorilor la vernisaj adaugă evenimentului o greutate suplimentară pentru publicul din Iași.

Expoziția vorbește despre migrație, dislocare, identitate și ideea fragilă de „acasă”. Cu alte cuvinte, nu este doar o selecție de imagini, ci o radiografie a felului în care plecarea schimbă oameni, familii și comunități. Tocmai de aceea, legătura cu Romanian Mental Health Film Festival este firească: evenimentul pune în discuție nu doar mobilitatea economică a românilor, ci și efectele ei emoționale, relaționale și sociale.

Vernisajul din 24 aprilie este un pre-eveniment al Romanian Mental Health Film Festival, care se va desfășura la Iași, în perioada 6–10 mai 2026. Ajuns la cea de-a V-a ediție, festivalul va reuni peste 25 de evenimente, de la proiecții și dialoguri până la expoziții și activități pentru public, ceea ce face ca „PLECAT” să funcționeze și ca un start puternic pentru una dintre temele centrale ale festivalului: sănătatea mintală în raport cu realitățile sociale actuale.

Tema diasporei nu este una abstractă la Iași, unde plecarea la muncă sau la studii face parte din biografia a mii de familii. Din acest motiv, evenimentul are potențial să atragă nu doar publicul interesat de fotografie și documentar, ci și oameni care se regăsesc direct în povestea celor care trăiesc „între lumi”, între România și străinătate. Expoziția poate fi vizitată în perioada 24 aprilie – 9 mai 2026, conform programului Palatului Braunstein, iar pe 9 mai este programat și un tur ghidat susținut de Elena Stancu și Cosmin Bumbuț. Maura ANGHEL