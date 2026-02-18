* în cel mai mare oraș al Moldovei, „Luna Sculptorilor Români” a început pe 18 februarie, cu o zi înainte de aniversarea a 150 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuși * ediția 2026 s-a deschis la Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească, unde istoricul de artă Doina Lemny a lansat un volum-eveniment construit chiar din notele și aforismele maestrului: Arta este adevărul absolut

În fiecare februarie, orașele își caută o sărbătoare care să nu fie doar agendă, ci memorie vie. La Iași, această sărbătoare are forma pietrei și a bronzului: „Luna Sculptorilor Români”, proiect care, în 2026, își declară miza încă din prima zi — să aducă înapoi, în spațiul public, ideea că arta nu e decor, ci o formă de adevăr.

Debutul ediției a avut loc ieri, la Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească, printr-o lansare cu greutate simbolică: prezentarea volumului „Arta este adevărul absolut. Note și aforisme de Constantin Brâncuși”, publicat la Editura Polirom, ediție stabilită și prezentată de Doina Lemny, în traducerea lui Nicolae Constantinescu.

Faptul că startul a venit cu o zi înainte de 19 februarie, data nașterii lui Constantin Brâncuși, nu e întâmplător: ediția 2026 este dedicată explicit aniversării a 150 de ani de la nașterea sculptorului. Iar alegerea cărții e, la rândul ei, un gest de „întoarcere la sursă”: volumul reunește pentru prima dată, într-o formă fidelă, însemnări și aforisme păstrate în Fondul Brâncuși de la biblioteca Kandinsky, Centrul Pompidou, un mod de a-l auzi pe Brâncuși fără zgomotul legendelor, așa cum îl citești când rămâne doar fraza lui, scurtă și tăioasă, ca o daltă.

Scuptura pentru copii și nevăzători

În acest an, organizatorii au avut un plan foarte ambițios, de a-l aduce pe marele sculptor alături de copii și de tineri, dar și de nevăzători, cărora însuși Maestrul le dedicase, în timpul vieții sale, o experiență sensorială – acoperise una din marile sale lucrări cu o pânză și-i invitase pe oaspeții cu probleme de vedere să o pipăie, să o simtă. „Arta este esența, este senzorială, lucrările trebuie mângâiate, așa cum fac și eu cu blocurile mele din piatră”, spunea maestru. „Când intru într-un muzeu, mă uit în primul rând să văd sculptura, apoi picturile și celelate opere care par impresionante. Mi-am adus aminte de vorbele unui critic francez, care spunea că Sculptura te face să dansezi. Pictura e mai ușor de privit și de receptat, dar sculptura lui Brâncuși este dansantă”, a afirmat la conferința de presă de ieri dr Doina Lemny, alături de care s-a aflat sculptorul Vladlen Babcințechi, unul dintre curatorii evenimentului de la Iași, alături de autoritățile locale. Noutatea ediției 2026 constă în atragerea de elevi, studenți și nevăzători pentru a-i ajuta să simtă experiența și lucrul cu dalta. Cât privește experiența senzorială, pentru Doina Lemny este esențială, ca și pentru Brâncuși, care și-a dorit, „ca lumea să-i simtă lucrările, să trăiască prin arta lui așa cum a trăit el”.

Programul anunțat de organizatori prezintă 45 de expoziții și manifestări culturale, cu intervenții în spațiul public și evenimente conexe, care mută sculptura din „sală” în oraș: de la Palatul Culturii și alte spații muzeale, până la artere pietonale și instituții-cheie, inclusiv universități și Aeroportul Internațional Iași. În același timp, ediția își asumă și un profil curatorial amplu: sunt anunțați artiști invitați precum Mircea Roman, Aurel Vlad, Marian Zidaru și Mircea Cantor, iar Palatul Culturii găzduiește o expoziție centrală dedicată lui Vasile Gorduz.

În 2026, evenimentul are și o dimensiune care depășește granițele orașului: extinderea proiectului e menționată inclusiv spre Târgu Jiu și Chișinău, ca o rețea de ecouri ale aceluiași nume — Constantin Brâncuși — pus în dialog cu sculptura contemporană.

Pentru publicul din Iași, „Luna Sculptorilor” începe, așadar, cu un semn limpede: înainte de expoziții, vernisaje și trasee, vine întâlnirea cu ideea. Iar ideea, anul acesta, e rostită chiar în titlul cărții lansate de Doina Lemny: Arta este adevărul absolut — un fel de cheie pentru tot ce urmează să se așeze în oraș, între lumină, piatră și pașii trecătorilor.

Maura ANGHEL, Laura RADU

Dincolo de momentul editorial, „Luna Sculptorilor Români” își propune, timp de o lună, să transforme Iași într-un muzeu deschis: 19 februarie – 19 martie 2026, ediția a VI-a, organizată de Ateneul Național din Iași cu sprijinul Primăria Municipiului Iași și sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.