Iașul deschide un nou ambulatoriu la Spitalul Parhon. Investiția de 5,5 milioane de euro aduce servicii pentru pacienții cu boli renale, boli rare și viitoarele cazuri pediatrice

Iașul adaugă o nouă investiție importantă pe harta infrastructurii medicale, odată cu inaugurarea Ambulatoriului de specialitate al Spitalului Clinic „Dr. C.I. Parhon”, una dintre unitățile-cheie pentru patologia renală din Moldova. Proiectul a însemnat supraetajarea unei clădiri din curtea spitalului, o construcție care avea multiple probleme funcționale și care a fost transformată, în doi ani, într-un spațiu medical nou, gândit pentru activitatea ambulatorie și de spitalizare de zi.

Managerul spitalului, Bogdan Cojocaru, a precizat că investiția a fost susținută din trei surse: un milion de euro din veniturile proprii ale spitalului, un milion de euro din cofinanțarea Primăriei Municipiului Iași și aproximativ 4 milioane de euro din fonduri europene, prin PNRR. Valoarea totală indicată public este de aproximativ 5,45 milioane de euro, rotunjită în comunicarea oficială la 5,5 milioane de euro. Tot el a subliniat că noua clădire va deservi specialitățile deja existente în patologia renală și că spitalul urmărește, cu aprobarea Ministerului Sănătății, dezvoltarea unei noi structuri pentru specialități suplimentare.

Miza investiției nu este doar una de imagine, ci una care ține de presiunea reală pusă pe sistemul medical. Potrivit informațiilor publicate la inaugurare, noul ambulatoriu este gândit pentru pacienții tratați în prezent în ambulatoriu și în regim de spitalizare de zi, numărul acestora fiind estimat la circa 32.000. Clădirea are patru niveluri și va susține activități de ambulatoriu, spitalizare de zi și dializă, într-o formulă care promite circuite medicale mai clare și o mai bună organizare a fluxurilor de pacienți.

La inaugurare, primarul Mihai Chirica a anunțat și două direcții noi: un laborator de genetică și o secție pediatrică pentru copiii cu boli rare, inclusiv pentru cei care merg spre transplant sau dializă și au nevoie de evaluări suplimentare. Mesajul transmis de autorități este că fiecare etaj va avea independență funcțională, astfel încât să poată fi tratate distinct bolile renale, geriatria și patologiile rare. Într-un oraș care încearcă de mai mulți ani să-și întărească profilul de pol medical regional, această investiție mută accentul de la simpla modernizare a spațiilor la extinderea efectivă a serviciilor.

Tot vineri a fost readusă în discuție și o altă miză strategică pentru Iași: preluarea Institutului Cantacuzino din Iași, într-un parteneriat între municipalitate și Universitatea de Medicină și Farmacie, cu obiectivul de a-l transforma într-un centru de cercetări clinice. Legătura dintre cele două proiecte este evidentă: orașul încearcă să construiască nu doar clădiri noi în spitale, ci și un ecosistem medical care să lege tratamentul, diagnosticul avansat și cercetarea.

Pentru Iași, inaugurarea noului ambulatoriu de la Parhon înseamnă mai mult decât încă o panglică tăiată. Înseamnă o investiție concretă într-un spital de referință, o capacitate mai mare de preluare a pacienților și un semnal că infrastructura medicală locală începe să se așeze tot mai clar în jurul unor servicii specializate, costisitoare și vitale pentru întreaga regiune a Moldovei. Clara DIMA