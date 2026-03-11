Iașul devine punctul de întâlnire dintre AI, economie și decizia publică

* cel mai mare oraș din nord-estul României devine, pentru o zi, locul în care inteligența artificială este discutată nu doar ca tehnologie a viitorului, ci ca instrument care trebuie înțeles, reglat și folosit cu discernământ * conferința DIZ 4.0 aduce împreună specialiști din tehnologie, antreprenori și decidenți publici într-o ediție centrată pe relația dintre inovație și factorul uman

Peste 700 de oameni din tehnologie, mediul de afaceri și sectorul public sunt așteptați la Iași, pe 26 martie 2026, la Conferința DIZ 4.0, eveniment ajuns la ediția a patra și organizat de Digital Innovation Zone împreună cu Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași. Reuniunea va avea loc joi, la Agora – Centrul de Evenimente, și propune pentru acest an o temă care mută discuția din zona entuziasmului tehnologic în cea a responsabilității: „Artificial Intelligence. Human Perspective”.

Ideea centrală a ediției din 2026 este clară: dezvoltarea inteligenței artificiale nu poate fi discutată separat de rolul omului, de deciziile instituționale și de felul în care tehnologia este integrată, în mod responsabil, în viața economică și administrativă. Tocmai de aceea, agenda conferinței mizează pe exemple aplicate și pe zone în care AI produce deja schimbări vizibile.

În sectorul de business, vor fi discutate modelele predictive folosite pentru eficiență energetică și pentru creșterea competitivității. În zona HealthTech, atenția se mută spre digitalizarea clinicilor și spre securitatea datelor medicale. Pentru administrația publică, una dintre temele importante este adaptarea la directiva europeană NIS2, alături de prezentarea unor exemple de bune practici venite din Republica Moldova și Ucraina. În paralel, participanții vor avea acces la sesiuni de matchmaking B2B prin platforma Cardneto și la prezentări de proiecte în cadrul secțiunii „AI in Action”.

Lidia Mocanu, Strategy Director la Digital Innovation Zone și Head of One Stop Shop Office în cadrul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, spune că miza conferinței depășește ideea unui simplu eveniment de industrie. „Conferința DIZ nu este doar un eveniment, ci o platformă în care nevoile reale se întâlnesc cu soluțiile. Ne propunem să arătăm că inteligența artificială nu înlocuiește factorul uman, ci îl potențează atunci când este aplicată responsabil”, a declarat aceasta.

Evoluția conferinței din ultimii ani arată că interesul pentru digitalizare și AI este în creștere constantă în regiune. În 2023, DIZ a reunit peste 300 de participanți, mai mult de 30 de speakeri din țară și din străinătate și circa 20 de expozanți, iar interacțiunile de networking au trecut de 6.000. În 2024, evenimentul a urcat la peste 400 de participanți și 40 de speakeri, cu mai mult de 7.000 de interacțiuni între inovatori, lideri de opinie și decidenți. În 2025, conferința a continuat să crească și a ajuns la aproximativ 500 de participanți, peste 26 de speakeri și 27 de expozanți.

Organizatorii subliniază și impactul concret al hubului dincolo de conferință. Digital Innovation Zone a sprijinit pregătirea unor aplicații de finanțare în valoare totală de aproximativ 21,5 milioane de euro, iar aproape 15 milioane de euro din această sumă au fost deja aprobate.

În jurul conferinței s-a format și un ecosistem puternic de susținere, în care intră mai multe universități și organizații relevante pentru domeniul tehnologiei: Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, ANIS – Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii și RO-DIH – Romania EDIH Association.

Dan DIMA