Iașul, gazda unei olimpiade a meseriilor viitorului. Elevi din toată țara concurează la Industria Textilă și Pielărie

* capitala Moldovei găzduiește, în perioada 7–10 aprilie, Olimpiada Națională pentru domeniul „Industrie Textilă și Pielărie”, o competiție care aduce în prim-plan nu doar performanța școlară, ci și valoarea învățământului tehnologic * în timpuri în care se vorbește tot mai mult despre competențe reale și legătura dintre școală și piața muncii, competiția devine și o pledoarie pentru seriozitate, creativitate aplicată și meserii construite temeinic

Iașul devine, zilele acestea, locul în care se întâlnesc talentul, disciplina și una dintre cele mai concrete forme ale performanței școlare. Olimpiada Națională pentru domeniul „Industrie Textilă și Pielărie”, organizată în perioada 7–10 aprilie, reunește elevi, profesori și specialiști din întreaga țară într-un cadru dedicat excelenței, formării profesionale și dialogului dintre educație și economia reală.

Nu toate olimpiadele se măsoară doar în concepte și răspunsuri pe hârtie. Unele pun în centru îndemânarea, rigoarea și capacitatea de a crea ceva concret, valoros și durabil. Tocmai de aceea, competiția găzduită anul acesta la Iași are o semnificație aparte: vorbește despre acei tineri care învață nu doar să știe, ci și să facă, să imagineze, să construiască și să transforme o aptitudine într-o profesie.

Festivitatea de deschidere a avut loc pe 7 aprilie, la Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. Evenimentul a marcat începutul unui program intens, în care elevii participanți vor trece prin proba scrisă, contestații, proba practică și, în final, festivitatea de premiere.

Olimpiada este organizată de Inspectoratul Școlar Județean Iași, sub egida Ministerului Educației și Cercetării, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Ioan C. Ștefănescu” din Iași, cu sprijinul Primăriei și al Facultății de Design Industrial și Managementul Afacerilor. Prezența acestor instituții, alături de parteneri din mediul economic, arată că învățământul tehnologic nu mai poate fi privit ca o opțiune secundară, ci ca o direcție strategică într-o economie care are nevoie de competență, adaptabilitate și profesioniști bine formați.

La festivitatea de deschidere au participat reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Iași, ai mediului universitar, ai autorităților locale și ai operatorilor economici parteneri. Întâlnirea lor cu elevii veniți din toate colțurile țării a dat evenimentului nu doar solemnitate, ci și greutate simbolică: aceea a unei competiții care pune în valoare munca serioasă, vocația și drumul lung al formării profesionale.

În fond, despre asta este vorba. Despre o generație care învață să dea formă materiei și sens muncii sale. Despre tineri care aleg domenii unde precizia, creativitatea și atenția la detaliu contează decisiv. Și despre o școală care încă poate construi punți reale între clasă, atelier, universitate și angajator.

La finalul competiției, joi, 9 aprilie, vor fi afișate rezultatele finale, iar festivitatea de premiere va avea loc în sala de festivități a Colegiului Tehnic „Ioan C. Ștefănescu”. Dincolo de clasamente și distincții, rămâne însă ideea cea mai importantă: Iașul găzduiește nu doar o olimpiadă, ci și o lecție despre demnitatea meseriei, despre valoarea lucrului bine făcut și despre viitorul unei educații care nu se rușinează să fie utilă.

Maura ANGHEL