Iașul și alte 47 de orașe impart 244 milioane de lei, pentru teatre, opere și filarmonici

* decizia a fost luată la propunerea Ministerului Dezvoltării și vizează nu mai puțin de 73 de instituții publice de spectacole din 47 de localități, răspândite în 34 de județe ale țării * fondurile provin din cota de 2% din impozitul pe venit încasat până la data de 30 mai 2026

Guvernul României a aprobat o alocare financiară 244.081.025,69 lei pentru susținerea activității teatrelor, operelor, filarmonicilor și a unui ateneu aflate în subordinea autorităților locale, într-una dintre cele mai consistente finanțări acordate sectorului cultural în ultimii ani.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a subliniat că măsura vine în sprijinul administrațiilor locale care gestionează instituții culturale importante, dar care se confruntă cu dificultăți în acoperirea costurilor de funcționare și a investițiilor necesare modernizării infrastructurii culturale. „Prin această măsură, venim în sprijinul unităților administrativ-teritoriale pentru care dezvoltarea infrastructurii culturale este foarte importantă, dar care nu au capacitatea financiară de a susține toate cheltuielile legate de asigurarea funcționării și de continuarea investițiilor”, a declarat ministrul.

Printre județele care vor beneficia de aceste fonduri se numără și Iași, unde instituțiile de cultură reprezintă un reper esențial al vieții artistice și academice din regiunea Moldovei. Sprijinul financiar vine într-un moment important, la finalul stagiunilor artistice și într-o perioadă în care costurile de funcționare ale marilor instituții culturale au crescut semnificativ.

Lista beneficiarilor include teatre, opere și filarmonici din județe precum Cluj, Timiș, Brașov, Constanța, Suceava, Bacău și multe altele, fondurile fiind repartizate în funcție de solicitările transmise către minister până la data de 5 iunie.

Pentru instituțiile culturale locale, această alocare reprezintă mai mult decât o simplă finanțare. Ea poate însemna continuarea proiectelor artistice, menținerea programelor dedicate publicului, investiții în modernizarea sălilor de spectacole și, nu în ultimul rând, stabilitate financiară într-un context economic complicat.

În cazul Iașului, unde activează unele dintre cele mai importante instituții culturale din estul țării, finanțarea guvernamentală poate contribui la susținerea unei stagiuni viitoare ambițioase și la consolidarea rolului orașului ca principal centru cultural al Moldovei.

După ani în care sectorul artistic s-a confruntat cu provocări financiare și costuri în creștere, cele peste 244 de milioane de lei distribuite la nivel național reprezintă o adevărată gură de oxigen pentru cultura românească. Carmen DEACONU