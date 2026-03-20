Romanian Creative Week revine la Iași, între 13 și 24 mai 2026, cu o ediție care marchează un nou prag de recunoaștere pentru cel mai amplu eveniment dedicat industriilor creative din Uniunea Europeană. În acest an, RCW se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Administrației Prezidențiale, o distincție care confirmă nu doar amploarea proiectului născut la Iași, ci și forța unei comunități creative care a crescut constant în jurul lui.

Pentru organizatori, această recunoaștere are o puternică semnificație publică și simbolică. Irina Schrotter, președintele Federației Patronatelor Industriilor Creative, spune că patronajul prezidențial este, în egală măsură, o onoare, o încurajare și o responsabilitate. În viziunea sa, Romanian Creative Week nu este doar o succesiune de evenimente, ci „o poveste colectivă” despre curaj, despre construcție comună și despre convingerea că România poate deveni un loc în care talentul nu doar se naște, ci își poate construi viitorul.

Ediția din 2026 vine și cu argumente solide în spate. RCW reunește în prezent 13 industrii creative, de la film, arte performative, muzică și literatură până la design, arhitectură, advertising, gaming, modă, new media, educație și sustenabilitate. Acest ecosistem a atras deja atenția la nivel european: în 2023, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală a desemnat RCW drept evenimentul care reunește cele mai multe industrii creative din Uniunea Europeană, iar în 2025 Ministerul Culturii a inclus Romanian Creative Week în categoria evenimentelor culturale strategice ale României.

Pentru Iași, RCW înseamnă mai mult decât vizibilitate culturală. Înseamnă validarea unui model de dezvoltare urbană în care cultura, educația, antreprenoriatul și inovația se întâlnesc. În cele 12 zile de festival sunt anunțate peste o mie de prezențe artistice din România și din străinătate, sute de evenimente și o diversitate de formate care vor transforma orașul într-un teritoriu al ideilor, experimentului și dialogului interdisciplinar. Expoziții, instalații urbane, spectacole, concerte, conferințe și colaborări internaționale vor redesena, pentru aproape două săptămâni, harta simbolică a Iașului.

Un alt pariu important al ediției rămâne susținerea noii generații. Peste 60% dintre participanți sunt tineri artiști, într-o alegere asumată încă de la prima ediție a festivalului. Prin burse, platforme de expunere și programe dedicate, RCW încearcă să ofere nu doar scenă și vizibilitate, ci și un traseu posibil pentru cei aflați la început de drum.

Romanian Creative Week este organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, structură înființată la Iași în 2011, care a derulat până acum peste 100 de acțiuni de promovare națională și internațională a industriilor creative. În jurul RCW s-a format, de altfel, o rețea solidă de parteneri instituționali, academici și privați, semn că proiectul a depășit de mult statutul unui simplu festival și a devenit o platformă majoră de poziționare culturală pentru oraș și pentru România. Clara DIMA