Iașul îmbracă ia de Sânziene. Paradă în centrul orașului

Iașul va marca Ziua Universală a Iei și sărbătoarea Sânzienelor printr-un eveniment dedicat cămășii femeiești de sărbătoare, una dintre cele mai recognoscibile forme ale patrimoniului vestimentar românesc. Muzeul Municipal „Regina Maria” Iași organizează miercuri, 24 iunie 2026, manifestarea culturală „Cămeșa femeiască de sărbătoare în contextul Sânzienelor”, gândită ca o întâlnire între tradiție, meșteșug, memorie și comunitate.

Evenimentul pornește de la un reper cu valoare simbolică puternică: cămașa românească, legată de arta broderiei pe umăr, altița, înscrisă în 2022 pe Lista Reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial, ca element de identitate culturală în România și Republica Moldova.

Parada iei pornește de lângă Palatul Culturii

Manifestarea va începe la ora 17:00, cu o paradă care va pleca de la statuia lui Ștefan cel Mare, din apropierea Palatului Culturii, și se va încheia în Piața Unirii. Traseul transformă centrul Iașului într-un spațiu al memoriei vii, unde ia nu mai este doar piesă de muzeu sau obiect de colecție, ci haină purtată, poveste spusă și semn de apartenență.

La paradă vor participa purtători ai costumului popular, meșteri, reprezentanți ai instituțiilor de cultură, ansambluri folclorice și iubitori ai tradițiilor autentice, atât din România, cât și din Republica Moldova. Publicul va putea vedea cămăși tradiționale din zone etnografice diferite, fiecare cu propriile semne, culori, cusături și povești.

Conferință și expoziții la Palatul Braunstein

De la ora 18:00, la Cupola Palatului Braunstein, dr. Adina Hulubaș, cercetător științific I la Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide” Iași, va susține conferința „Coordonate etnografice ale cămășii femeiești de sărbătoare”. Tema aduce în prim-plan nu doar frumusețea iei, ci și codurile ei culturale: felul în care cusăturile, croiul și ornamentul au vorbit, de-a lungul timpului, despre vârstă, statut, comunitate, sărbătoare și identitate.

În același cadru, Corul de Copii „Stejărelul” din Bârnova, coordonat de Radu Dumitru, va susține momente artistice. Programul va fi completat de expoziții organizate de Secția de Cultură și Turism a Consiliului Raional Criuleni, cu participarea unor meșteri populari cunoscuți: Natalia Cangea, tezaur uman viu, cu împletituri din fibre vegetale, Dora Popa, meșter popular în gastronomie, și Angela Reniță, meșter popular țesător de brâie tradiționale.

Iașul și comunitățile de peste Prut, unite prin patrimoniu

Evenimentul are și o dimensiune de legătură culturală între comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului. Participarea meșterilor și ansamblurilor din zona Criuleni, alături de șezători și asociații din Iași și împrejurimi, arată că ia nu este doar un simbol festiv, ci un patrimoniu comun, transmis prin lucru manual, întâlniri, răbdare și memorie de familie.

La paradă vor participa doamne cu mâini măiestre din Asociația Art-Meșteșugurile Prutului, Șezătoarea Ciurea, Șezătoarea Iași, Șezătoarea Bârnova, Asociația Communio, Palatul de Cultură al Municipiului Ungheni, Asociația Ciurbeștenii, Șezătoarea Ciortești, Șezătoarea SOFR, Șezătoarea Pietrărie, Șezătoarea „Maistra cu altiță”, Colecția „Carpathia” și Atelier Mella’s Hat.

Organizatorii invită și doamnele Iașului care doresc să se alăture paradei, într-o zi în care centrul orașului se va întoarce spre rădăcini, spre simboluri și spre una dintre cele mai puternice forme de eleganță tradițională: cămașa femeiască de sărbătoare.

Maura ANGHEL