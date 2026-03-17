Iașul în 2000 vs. 2026. De la bani la ciorap, la Revolut

* în anul 2000, ieșenii primeau salariul în plic, sunau de pe fix și așteptau autobuzul fără să știe când vine * 26 de ani mai târziu, plătesc cu telefonul la piață, consultă medicul pe video și lucrează pentru firme din străinătate fără să iasă din apartament * ce s-a schimbat și ce am pierdut pe drum

Există o generație de ieșeni care a trăit în ambele lumi. Oameni care au scris teme de mână, au sunat de la fix, au așteptat autobuzul fără să știe când vine și au ținut salariul în plic — pentru că puțini aveau cont la bancă și aproape nimeni nu știa ce e un card. Aceeași oameni comandă azi mâncare în zece secunde, lucrează pentru firme din Amsterdam fără să iasă din apartament și își monitorizează tensiunea cu ceasul de la mână. Douăzeci și cinci de ani. Un sfert de secol. Atât a fost nevoie.

Banii, din plic în telefon

În 2000, majoritatea ieșenilor nu aveau cont bancar. Salariul venea în plic, facturile se plăteau la ghișeu cu bani cash, iar economiile stăteau la CEC sau, mai direct spus, la ciorap. Cardul era un obiect exotic, întâlnit doar la angajații unor corporații sau la cei care lucrau cu parteneri străini. Azi, plătești cu telefonul la piață, transferi bani instant din pat și îți deschizi cont în cinci minute fără să vorbești cu nimeni. Distanța dintre aceste două lumi e mai mare decât pare.

Internetul,— de la cybercafe la fibră optică

În 2000, internetul în Iași trăia în câteva săli de calculatoare universitare și în cybercafe-urile din centru, unde plăteai pe oră și așteptai să se elibereze un calculator. Acasă, existau rare conexiuni dial-up care ocupau linia telefonică și costau enorm. Azi, un apartament fără internet este practic nelocuibil. Fibra optică, Wi-Fi-ul și datele mobile 4G au transformat conectivitatea dintr-un lux academic într-o nevoie la fel de banală ca apa caldă.

Smartphone-ul care a înghițit totul

În 2000, telefonul mobil era un obiect de statut, nu de supraviețuire. Mesajele SMS costau bani reali, iar internetul pe telefon era science fiction. Azi, smartphone-ul unui ieșean obișnuit conține — comprimat în 200 de grame — un aparat foto, o bancă, un birou, o televiziune și o bibliotecă. Nicio altă invenție din ultimul sfert de secol nu a schimbat mai profund viața de zi cu zi.

Transportul, sfârșitul taxiului negociat pe stradă

Cine a prins Iașul anilor 2000 știe ritualul: ridici mâna, negociezi prețul cu taximetristul, speri să aibă rest. Uber și Bolt au lichidat acest sistem. Prețul e fix, ruta e urmăribilă în timp real, plata e automată. Același principiu a transformat și transportul în comun: aplicațiile de trasee, hărțile live ale autobuzelor, plata cu cardul în mijloacele de transport — toate de neimaginat în 2000.

Mâncarea de la ușa casei și sănătatea digitală

În 2000, livrare la domiciliu însemna aproape exclusiv pizza, un telefon dat de pe fix și bani cash pregătiți la ușă. Azi, un ieșean primește acasă în jumătate de oră mâncare, medicamente, flori sau produse de curățenie. Economia de livrare a creat sute de locuri de muncă și a reorganizat complet logistica orașului.

În 2000, dacă voiai un salariu occidental, emigrai. Azi, mii de ieșeni lucrează de acasă pentru companii din Germania, Olanda sau SUA fără să fi traversat vreodată granița. Sectorul IT — cel mai dinamic motor economic al orașului — a creat o clasă de profesioniști care vând servicii globale din apartamente locale. Un fenomen inexistent în 2000.

În 2000, dacă erai bolnav, te duceai la medic, stăteai la coadă și primeai rețetă pe hârtie. Azi, consultația video, rețeta electronică și monitorizarea cu dispozitive portabile sunt realități cotidiene. O parte semnificativă a medicinei preventive s-a mutat în telefon.

Ce am pierdut pe drum?

Poate răbdarea. Poate obișnuința de a aștepta și de a ne bucura când în sfârșit primim ce am așteptat. Iașul din 2025 e mai rapid, mai comod și mai conectat la lume. Dar ieșeanul din 2000, cu plicul lui de salariu și telefonul fix din hol, știa ceva ce generațiile noi abia mai înțeleg: că unele lucruri merită așteptate. Un sfert de secol de civilizație. Și senzația că cel mai dramatic sfert abia urmează.

Maura ANGHEL