Iașul, în centrul unei vizite istorice

* administrația locală a primit, miercuri, vizita oficială a ambasadorului Republicii Elene la București, Lili‑Evangelia Grammatika * punctul culminant al vizitei a fost ceremonia solemnă de la Mănăstirea Trei Ierarhi, unde, la 27 februarie 1821, liderul revoluționar Alexandru Ipsilanti proclama începutul luptei pentru eliberarea Greciei - un episod care leagă definitiv destinul Iașului de nașterea statului elen modern

Vizita nu a fost una protocolară obișnuită - delegatia elenă, venită din insula Evia, alături de oficiali ai municipalității Istiea Edipsos și de parlamentarul Dragoș Zisopol, a adus în capitala Moldovei un mesaj clar: relația româno-elenă intră într-o nouă etapă, mai vizibilă, mai activă și, spun participanții, mai ambițioasă ca oricând.

Discuțiile desfășurate la Palatul Roznovanu au depășit cadrul formal al unei întâlniri oficiale. S-a vorbit despre istorie comună, despre spiritualitate ortodoxă și despre legăturile aproape organice dintre comunitatea greacă și orașul celor șapte coline. Oficialii au subliniat că relația dintre români și greci nu este doar una administrativă, ci una construită pe credință, cultură și educație — o punte care a rezistat războaielor, schimbărilor politice și trecerii timpului.

Un simbol puternic al acestei apropieri rămâne Piața Prieteniei Româno-Elene, dar și fluxul constant de studenți greci care aleg să studieze la prestigioasa Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, instituție devenită un adevărat magnet academic pentru sudul Europei.

Înfrățiri care redesenează harta colaborărilor

Autoritățile au readus în prim-plan colaborarea începută în 2007 cu orașul Ilioupolis, parteneriat ce a generat schimburi educaționale, proiecte urbane și inițiative administrative considerate modele de bune practici. Mai mult, înfrățirea aprobată ulterior cu istoricul oraș Nafplio promite să extindă cooperarea spre turism cultural și investiții economice.

Surse din administrație vorbesc deja despre proiecte comune care ar putea transforma relația într-un adevărat coridor de colaborare est-mediteranean, cu impact direct asupra dezvoltării regionale.

Punctul culminant al zilei a fost ceremonia solemnă de la Mănăstirea Trei Ierarhi, loc încărcat de istorie unde delegația româno-elenă a depus o coroană comemorativă. Acolo, la 27 februarie 1821, liderul revoluționar Alexandru Ipsilanti proclama începutul luptei pentru eliberarea Greciei - un episod care leagă definitiv destinul Iașului de nașterea statului elen modern.

Participanții au descris momentul drept „emoționant” și „aproape ritualic”, într-o atmosferă în care trecutul și prezentul păreau să se suprapună.

Mesajul final al întâlnirii a fost fără echivoc: relațiile dintre România și Grecia nu mai sunt doar simbolice, ci pregătite pentru extindere reală — culturală, academică și economică. Oficialii vorbesc despre noi proiecte educaționale, schimburi universitare extinse și chiar oportunități de cooperare investițională. Carmen DEACONU