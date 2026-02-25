Iașul intră într-o nouă etapă de ambiție economică

* orașul este prezentat drept un candidat serios la statutul de capitală economică regională * argumentul principal vine dintr-o analiză realizată de Oxford Economics în 2025, care plasează Iașul pe locul patru în topul orașelor europene cu cea mai rapidă creștere economică din ultimii 15 ani - înaintea unor nume grele precum Amsterdam, Luxemburg sau Copenhaga

Autoritățile locale mizează pe un eveniment care ar putea redesena harta afacerilor din nord-estul României. Uniunea Națională a Patronatului Român (UNPR), în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași și UNPR – Regiunea Nord-Est, lansează prima ediție a Business Forum Nord-Est, un eveniment anunțat drept strategic pentru dezvoltarea mediului antreprenorial regional.

Vineri, 27 februarie 2026, de la ora 9:30, Sala Voievozilor din emblematicul Palatul Culturii din Iași devine punctul de întâlnire al oamenilor de afaceri, autorităților și investitorilor care vor să transforme orașul într-un adevărat pol economic al estului Europei.

Un forum anunțat ca moment de cotitură

Evenimentul va reuni peste 60 de companii și promite să fie mai mult decât o simplă conferință. Organizatorii vorbesc despre o platformă reală de negocieri, dialog și alianțe economice, unde antreprenorii vor putea intra direct în contact cu decidenții locali și centrali.

Agenda include prezentări ale marilor proiecte municipale și județene, sesiuni intense de networking, dar și întâlniri B2B care ar putea genera noi investiții chiar în următoarele luni. Mesajul transmis este clar: Iașul vrea să atragă capital, parteneriate și extinderi de business într-un ritm accelerat.

Iașul, orașul care vrea să depășească marile capitale europene

Primarul Mihai Chirica a transmis un mesaj puternic, prezentând orașul drept un candidat serios la statutul de capitală economică regională. Edilul a subliniat că Iașul nu mai este doar o capitală istorică și culturală, ci un centru economic în plină expansiune.

Argumentul principal vine dintr-o analiză realizată de Oxford Economics în 2025, care plasează Iașul pe locul patru în topul orașelor europene cu cea mai rapidă creștere economică din ultimii 15 ani — înaintea unor nume grele precum Amsterdam, Luxemburg sau Copenhaga.

Pentru administrația locală, aceste cifre reprezintă dovada că orașul poate deveni una dintre cele mai prospere zone de la granița estică a Uniunii Europene.

Investitorii, atrași de forța de muncă și poziția strategică

Autoritățile insistă că principalul avantaj competitiv al Iașului rămâne capitalul uman: o forță de muncă tânără, bine pregătită și alimentată constant de universitățile locale. În paralel, extinderea companiilor internaționale în ultimii ani a consolidat reputația orașului pe harta investițiilor.

Business Forum Nord-Est este prezentat drept un catalizator pentru această tendință, un loc unde ideile se pot transforma rapid în contracte și proiecte concrete.

Miza reală: transformarea economică a regiunii

Dincolo de discursurile oficiale, forumul vine într-un moment în care regiunea Nord-Est încearcă să recupereze decalajele economice față de vestul țării. Organizatorii speră ca dialogul direct dintre mediul privat și administrație să accelereze investițiile și să creeze noi locuri de muncă.

Promisiunea autorităților este una ambițioasă: o relație tot mai strânsă între administrație și mediul de afaceri, în care dezvoltarea companiilor să se traducă direct în prosperitatea comunității locale.

Dacă planurile anunțate se vor concretiza, evenimentul de la Palatul Culturii ar putea marca începutul unei noi competiții economice regionale - una în care Iașul vrea să joace rolul principal. Carmen DEACONU