Iașul intră într-o nouă etapă imobiliară. Birourile premium țin piața sus, construcțiile încetinesc sub presiunea costurilor

* piața de birouri din Iași rămâne una dintre cele mai importante din afara Capitalei, cu chirii stabile și un stoc modern care susține mii de locuri de muncă * în paralel, construcțiile merg mai departe, dar ritmul devine mai prudent: costurile cu materialele, finanțarea și presiunea din lanțurile de aprovizionare schimbă deja deciziile dezvoltatorilor în 2026

Iașul nu mai este de mult doar o piață locală de dezvoltare, ci un oraș care începe să joace clar în liga mare a investițiilor imobiliare din regiune. Tendința vizibilă este una de maturizare: pe segmentul de birouri, expansiunea nu mai vine prin valuri spectaculoase de proiecte noi, ci prin consolidarea clădirilor premium deja livrate și printr-o selecție tot mai atentă a chiriașilor. În același timp, pe construcții, activitatea rămâne ridicată, dar presiunea costurilor începe să taie din elanul proiectelor private și să împingă piața spre mai multă prudență.

Pe piața office, Iașul rămâne un reper regional. Orașul are un stoc de aproximativ 300.000 de metri pătrați de spații moderne de birouri, fără livrări majore noi în ultima perioadă, în timp ce rata de neocupare s-a menținut în jurul a 15%. Chiriile pentru proprietățile premium au rămas stabile, la 15–17 euro pe metru pătrat, semn că piața nu mai crește prin volum, ci prin calitate și poziționare. Într-un context național cu puține dezvoltări office noi, Iașul începe să arate ca o piață care rezistă bine tocmai fiindcă are deja infrastructura construită și o bază solidă de companii.

Forța acestui segment se vede cel mai bine în nucleul office din zona Palas. United Business Center Iași și Palas Campus însumează 130.000 mp închiriabili, găzduiesc aproximativ 70 de companii și circa 14.000 de angajați. Asta înseamnă că o parte importantă din economia urbană de servicii, IT, outsourcing și automotive funcționează deja pe infrastructura de birouri premium a orașului. De aceea, miza pentru 2026 nu mai este doar să se construiască mult, ci să se păstreze atractivitatea pentru chiriași într-o piață în care companiile caută tot mai clar eficiență energetică, locație bună și spații adaptate muncii hibride.

Construcțiile din Iași intră într-o zonă sensibilă

În spatele acestei stabilități din birouri, construcțiile din Iași intră însă într-o zonă mai sensibilă. În județ, anul 2025 s-a încheiat cu peste 2.000 de autorizații pentru locuințe, ușor peste nivelul din 2024, dar finalul de an a arătat o frânare clară. În decembrie 2025, numărul autorizațiilor pentru clădiri rezidențiale a scăzut puternic, cu aproximativ 32% față de luna precedentă, iar reculul a fost vizibil mai ales în mediul rural. Imaginea de ansamblu rămâne pozitivă, însă ritmul nu mai este cel din anii de boom, ci unul mai atent, mai fragmentat și mai dependent de costuri.

De fapt, aceasta este tendința mare a lui 2026: piața nu se oprește, dar începe să calculeze fiecare pas mai riguros. Sectorul construcțiilor din România a rămas aproape de maxime istorice ca volum de activitate, însă a intrat într-o etapă mai expusă la riscuri. Noua taxă de carbon aplicată materialelor de construcții importate din afara Uniunii Europene poate aduce un impact estimat de 10%–15% asupra costurilor, iar presiunea este amplificată de scumpirea unor metale și de finanțarea mai selectivă. În practică, asta înseamnă că dezvoltatorii din Iași vor lucra într-un climat în care proiectele se închid mai greu, marjele sunt mai fragile, iar investițiile speculative devin mai riscante.

Costurile de construcție rămân ridicate, problemele din lanțurile de aprovizionare nu au dispărut, iar lipsa forței de muncă specializate continuă să țină presiunea sus. Chiar dacă sentimentul din piață se îmbunătățește și există așteptări pentru activitate mai bună, execuția proiectelor rămâne mai scumpă și mai complicată decât în urmă cu câțiva ani. În paralel, orașul câștigă tot mai mult și din investițiile conexe. Surse din piață vorbesc despre peste 370.000 mp de spații logistice și industriale în diverse stadii de dezvoltare în zona Iașului, semn că expansiunea economică nu mai vine doar din blocuri și birouri, ci și din depozite, hale și infrastructură de suport.

Dan DIMA