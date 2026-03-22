Iașul intră pe harta marelui balet: „Stars Gala” aduce pe scena Operei artiști de la Mariinsky, Dutch National Ballet și Opera Națională București

Pe 4 mai, Opera Națională Română din Iași găzduiește una dintre cele mai spectaculoase opriri ale turneului Stars Gala by Revolve Dance, un eveniment care promite să transforme orașul într-un punct de întâlnire pentru baletul clasic, neoclasic și contemporan. După București, Galați și Timișoara, turneul ajunge la Iași cu o distribuție care combină nume consacrate, artiști aflați în plină ascensiune și tineri dansatori români care au început deja să câștige competiții importante în Europa.

Pentru publicul ieșean, miza este dublă. Pe de o parte, spectacolul aduce mai aproape un univers artistic rar întâlnit într-o singură seară: dansatori de la Dutch National Ballet și artiști legați de prestigiosul Teatru Mariinsky, alături de soliști ai Operei Naționale București. Pe de altă parte, Iașul nu apare doar ca o simplă stație de turneu, ci și ca scenă pe care urcă propriii săi artiști: Alexandra Grigore și Robert Petrea, de la Opera ieșeană, anunțați în distribuția locală a galei.

Programul anunțat pentru turneu include fragmente și duete din titluri cu greutate, precum „Spartacus”, dar și momente neoclasice și contemporane, într-o formulă gândită să atragă atât publicul fidel al baletului, cât și spectatorii mai tineri, obișnuiți cu ritmul spectacolelor-eveniment. Organizatorii vorbesc despre o producție care reunește pe aceeași scenă excelența tehnică, emoția și o dimensiune de promovare a noii generații de dansatori.

Unul dintre cele mai puternice atuuri ale galei este chiar această combinație între vedete și viitori campioni. În deschiderea spectacolelor vor apărea tineri balerini români premiați recent la semifinalele Youth America Grand Prix, competiție considerată una dintre cele mai importante rampe de lansare din lumea dansului. Pentru unii dintre ei, reprezentațiile din România sunt ultimele înainte de finala mondială din Houston, SUA, ceea ce dă întregului turneu o tensiune aparte: publicul nu asistă doar la un spectacol, ci la un moment de trecere către marea performanță internațională. În această listă se află și Camelia Lozovan, menționată cu premiu la Vicenza și legată de Iași, un detaliu care întărește și mai mult relevanța locală a evenimentului.

Pentru Iași, găzduirea unui astfel de spectacol vine într-un an simbolic pentru Opera Națională Română din Iași, instituție care marchează, în 2026, 70 de ani de existență. În acest context, includerea orașului în traseul unei gale cu invitați internaționali și cu puternică vizibilitate națională consolidează imaginea Iașului ca oraș care nu consumă doar cultură, ci o poate și susține la standard înalt.

Stars Gala nu merge doar pe ideea de spectacol fastuos, ci și pe aceea de misiune caritabilă, invitând sponsorii și partenerii să susțină parcursul tinerilor dansatori români. Într-un climat cultural în care finanțarea performanței rămâne adesea fragilă, această componentă poate transforma gala dintr-un simplu eveniment de calendar într-un proiect cu bătaie lungă. Iar pentru publicul din Iași, seara de 4 mai are toate ingredientele unui moment rar: artiști de pe scene legendare, soliști români de prim-plan, tineri campioni înaintea unei finale mondiale și, peste toate, sentimentul că orașul intră, măcar pentru o noapte, în circuitul mare al baletului internațional. Maura ANGHEL