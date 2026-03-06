Iașul, între puținele zone din lume capabile să ofere comunicații imposibil de interceptat!

* noua infrastructură națională de de comunicații cuantice include 36 de legături cuantic securizate, acoperind mai mult de 1.500 de kilometri și conectând șase mari zone metropolitane - București, Iași, Timișoara, Craiova, Cluj-Napoca și Constanța * aceasta permite transferul end-to-end al cheilor de criptare printr-o rețea Wavelength Division Multiplexing, combinată cu traficul de date în banda C, garantând că informațiile critice circulă în condiții de siguranță absolută

Într-o mișcare care schimbă radical peisajul securității digitale, IonQ, gigantul american în tehnologia cuantică, a finalizat implementarea tehnologiei care alimentează Infrastructura Națională de Comunicații Cuantice a României (RoNaQCI). România se poziționează astfel printre puținele țări din lume capabile să ofere comunicații imposibil de interceptat, marcând un adevărat record european: doar câteva state se mai apropie de această performanță.

Proiectul a fost realizat în strânsă colaborare cu Politehnica București și RoEduNet, rețeaua națională de cercetare și educație, și reprezintă un pas uriaș în protejarea comunicațiilor critice împotriva amenințărilor cibernetice actuale și viitoare. „IonQ este mândră să susțină această rețea operațională de comunicații quantum-secure în Europa, contribuind direct la EuroQCI, proiectul care construiește infrastructura europeană de comunicații cuantice”, a declarat Niccolo de Masi, CEO-ul IonQ. „Implementarea QKD la scară națională sprijină inițiativele critice de securitate și protejează comunicațiile sensibile din domeniile guvernamental, medical, de cercetare, educație și centre de date”.

36 de legături securizate, peste 1.500 de kilometri și șase orașe conectate

Noua infrastructură națională include 36 de legături cuantic securizate, acoperind mai mult de 1.500 de kilometri și conectând șase mari zone metropolitane — București, Iași, Timișoara, Craiova, Cluj-Napoca și Constanța. Aceasta permite transferul end-to-end al cheilor de criptare printr-o rețea Wavelength Division Multiplexing, combinată cu traficul de date în banda C, garantând că informațiile critice circulă în condiții de siguranță absolută. „Această rețea stabilește un reper practic pentru schimbul securizat de date în România și contribuie la efortul european de a construi rețele de comunicații cuantice interoperabile”, a declarat prof. Pantelimon George Popescu, directorul Laboratorului de Calcul Cuantic din cadrul Politehnica București.

România, lider în Europa de Est în comunicații cuantice

Inițiativa nu este doar o realizare tehnologică, ci și un simbol al ambiției României de a fi în fruntea inovației digitale. Infrastructura națională cuantică a României reprezintă peste 20% din rețeaua terestră de comunicații cuantice din Europa, ceea ce plasează țara noastră într-o companie selectă de state care au înțeles că viitorul securității digitale este cuantic.

Proiectul a reunit un consorțiu impresionant: 12 universități, șapte institute de cercetare, trei agenții naționale și parteneri publici și privați, toate lucrând împreună pentru a transforma România într-un hub european al comunicațiilor cuantice.

IonQ, campion global al revoluției cuantice

Fondată în 2015 de fizicianul Christofer Monroe și inginerul Jungsang Kim, IonQ a devenit lider mondial în platforme cuantice, oferind soluții integrate: calcul cuantic, rețele, senzoristică și securitate. Noua generație de computere cuantice, IonQ Tempo, promite performanțe de 20 de ori mai mari, ajutând clienți precum Amazon Web Services, AstraZeneca și NVIDIA să accelereze cercetarea în medicină, materializare, finanțe și apărare.

În 2025, IonQ a atins o fidelitate record de 99,99% pentru operațiile cu doi qubiți, un reper mondial care confirmă că viitorul este acum. Cu operațiuni în SUA, Europa și Asia, compania transformă conceptele științifice în realități operaționale — pe pământ, pe mare, în aer și chiar în spațiu.

România în fața viitorului digital: imposibil de interceptat, imposibil de oprit

Cu RoNaQCI, România nu mai este doar un spectator al revoluției digitale, ci un jucător activ în lupta pentru securitatea informațiilor sensibile. Într-o lume în care datele și comunicațiile sunt ținte constante, această infrastructură națională devine armura invizibilă a țării, asigurând că informațiile guvernamentale, academice și critice nu pot fi niciodată compromise.

România a demonstrat, astfel, că este pregătită să înfrunte viitorul cuantic — un viitor în care puterea tehnologiei și securitatea națională merg mână în mână.