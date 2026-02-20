Elena Topliceanu a devenit vicecampioană europeană la tir cu arcul
Victorie fără strălucire în Copou: Poli Iași câștigă, dar nu convinge
Harta solurilor epuizate din Iași. O treime sunt afectate de eroziune
Crampele musculare: de ce „te strânge” mușchiul din senin și ce poate fi în spate
Lovitură decisivă în mega-licitația pentru Drumul Expres Bacău – Piatra Neamț! CNSC respinge contestațiile, dar scandalul abia începe
Curs BNR: Euro crește Redacția Digi Economic Data publicării: 20.02.2026 13:07 
O mare firmă de curierat dispare din România. Către ce companie se vor muta coletele clienților
UE introduce restricții la plățile în numerar: Cum vor funcționa cumpărăturile în 2027
Publica anunt
INCHIDE
Inapoi
Pagina principală Moldova Iașul investește masiv în viitorul copiilor: 11 școli și grădinițe modernizate cu fonduri record

Iașul investește masiv în viitorul copiilor: 11 școli și grădinițe modernizate cu fonduri record

Iașul investește masiv în viitorul copiilor: 11 școli și grădinițe modernizate cu fonduri record

Primăria Municipiului Iași a semnat încă patru contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții „Școli Sigure și Sănătoase”, extinzând astfel un val uriaș de investiții în infrastructura educațională.

În total, 11 clădiri școlare și grădinițe vor fi modernizate, consolidate și refăcute, cu o valoare totală de 234.718.824,82 lei – adică aproximativ 46,9 milioane de euro! Este cea mai mare finanțare obținută vreodată de o primărie din România pentru unități de învățământ.

Proiecte care schimbă fața educației ieșene

Printre proiectele de referință se numără: Colegiul de Artă „Octav Băncilă” – Corpul Matei Millo, finanțat cu 14.001.425,82 lei, pentru consolidare seismică și modernizare.

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, unde trei corpuri – C19 (Școala nr. 29), C16 (Casa Agronomului) și C18 (Capela) – vor fi reabilitate, cu finanțări de 1.096.858,22 lei, 2.166.064,56 lei și 2.304.278,63 lei.

Grădinițele cu Program Normal nr. 21 și nr. 23, precum și Grădinița cu Program Prelungit nr. 11, vor fi reconstruite complet, din cauza vechimii și a stării precare, cu finanțări cuprinse între 7 și 11 milioane de lei fiecare. Astfel, sute de copii și cadre didactice vor beneficia de spații moderne și sigure.

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” – cantina, consolidată și modernizată cu un buget de 25.921.581,15 lei, completând infrastructura educațională modernizată.

Toate aceste contracte au termen de finalizare 31 decembrie 2028, iar lucrările aflate deja în desfășurare, inclusiv la clădirile monument istoric ale Colegiului Pedagogic (Corp C1 – Liceu și Corp C2 – Cantină), au ajuns la circa 45% din stadiul fizic, demonstrând ritmul accelerat al administrației.

46,9 milioane de euro pentru 11 clădiri școlare – un record național! Aceasta nu este doar o finanțare, ci o declarație clară: Iașiul investește în viitor, în siguranță și în educație, pentru ca fiecare copil să aibă șansa să învețe într-un mediu modern, sigur și stimulant.

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: WhatsApp Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

Esti martorul unui eveniment care poate fi o stire de interes pentru comunitate?

Trimite-ne detalii si imagini la numarul de WhatsApp    0752 266 264  si noi le facem cunoscute!

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe

Politica

Mai Multe

Ultima Ora

Mai Multe Stiri