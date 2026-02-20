Iașul investește masiv în viitorul copiilor: 11 școli și grădinițe modernizate cu fonduri record

Primăria Municipiului Iași a semnat încă patru contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții „Școli Sigure și Sănătoase”, extinzând astfel un val uriaș de investiții în infrastructura educațională.

În total, 11 clădiri școlare și grădinițe vor fi modernizate, consolidate și refăcute, cu o valoare totală de 234.718.824,82 lei – adică aproximativ 46,9 milioane de euro! Este cea mai mare finanțare obținută vreodată de o primărie din România pentru unități de învățământ.

Proiecte care schimbă fața educației ieșene

Printre proiectele de referință se numără: Colegiul de Artă „Octav Băncilă” – Corpul Matei Millo, finanțat cu 14.001.425,82 lei, pentru consolidare seismică și modernizare.

Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, unde trei corpuri – C19 (Școala nr. 29), C16 (Casa Agronomului) și C18 (Capela) – vor fi reabilitate, cu finanțări de 1.096.858,22 lei, 2.166.064,56 lei și 2.304.278,63 lei.

Grădinițele cu Program Normal nr. 21 și nr. 23, precum și Grădinița cu Program Prelungit nr. 11, vor fi reconstruite complet, din cauza vechimii și a stării precare, cu finanțări cuprinse între 7 și 11 milioane de lei fiecare. Astfel, sute de copii și cadre didactice vor beneficia de spații moderne și sigure.

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” – cantina, consolidată și modernizată cu un buget de 25.921.581,15 lei, completând infrastructura educațională modernizată.

Toate aceste contracte au termen de finalizare 31 decembrie 2028, iar lucrările aflate deja în desfășurare, inclusiv la clădirile monument istoric ale Colegiului Pedagogic (Corp C1 – Liceu și Corp C2 – Cantină), au ajuns la circa 45% din stadiul fizic, demonstrând ritmul accelerat al administrației.

46,9 milioane de euro pentru 11 clădiri școlare – un record național! Aceasta nu este doar o finanțare, ci o declarație clară: Iașiul investește în viitor, în siguranță și în educație, pentru ca fiecare copil să aibă șansa să învețe într-un mediu modern, sigur și stimulant.