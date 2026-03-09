Moltbook intră în atenția Meta și deschide o nouă eră a rețelelor inteligente
Iașul, locul 3 în România la jocuri horror și gotice

* dincolo de radarul marelui public, Iașul produce horror psihologic, puzzle-uri narative, aventuri gotice cu ajutorul AI * cu 12 studiouri, orașul se află pe locul 3 în România într-o industrie care a ajuns la 206 studiouri active, 6.100 de angajați și o cifră de afaceri de 343,16 milioane de euro

Paradoxal, Iașul are o industrie de jocuri video suficient de mare cât să fie pe podiumul național, dar suficient de fragmentată încât să nu fie percepută, public, ca o industrie în sine. Nu are încă un brand-umbrelă local, nu are o narațiune publică puternică și nici o asociere imediată, în mentalul colectiv, cu game development-ul. Și totuși, în oraș și în zona metropolitană există studiouri care au lansat jocuri pe PC și console, companii care dezvoltă proprietate intelectuală proprie și un ecosistem de firme mici care arată că Iașul nu livrează doar programatori pentru outsourcing, ci și produse creative cu semnătură locală.

La nivel național, industria românească de game development număra 206 studiouri active, o cifră de afaceri totală de 343,16 milioane de euro și aproximativ 6.100 de angajați, potrivit celui mai recent raport al Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România. În aceeași radiografie, Iașul apare cu 12 studiouri, după București, cu 98, și Cluj, cu 32, ceea ce îl plasează pe locul 3 la nivel național.

Partea cea mai vizibilă a industriei ieșene este dată de studiourile indie și de companiile mici, cu identitate clară. Interactive Stone, studio din Iași, se prezintă drept dezvoltator independent fondat în 2015, cu profil de 2-10 angajați, iar jocul său cel mai cunoscut rămâne Gray Dawn, titlu care a făcut vizibil numele orașului în zona horror-ului psihologic.

Tot din Iași vine și GrimTalin, studio independent prezent și în rețeaua RGDA, care enumeră în portofoliu titluri precum The Crimson Maid, Last Days of Lazarus, seria Elena Temple și Long Ago: A Puzzle Tale. În jurul acestui nucleu s-a conturat una dintre cele mai recognoscibile direcții estetice ale game development-ului local: jocuri narative, atmosferice, cu accent pe poveste, mister și identitate vizuală puternică.

Un alt nume care leagă Iașul de piața de profil este Galactic Crows, prezentat public ca studio indie din Iași, orientat spre jocuri horror psihologice. Din același ecosistem mai apar SyKeep AI, care pregătește pe Steam Solse AI-Quest, descris ca RPG bazat pe conversații care modelează aventura, precum și alte studiouri și microfirme locale aflate încă într-o zonă de vizibilitate redusă.

De fapt, tocmai aici stă specificul Iașului: nu într-un gigant local care domină piața, ci într-o rețea de echipe mici, independente, dispersate și adesea greu de observat în afara comunității tech. Industria există, produce, experimentează și lansează, dar rămâne sub radar pentru că este fragmentată și nu are încă forța de imagine pe care o au alte centre creative din țară. Într-un oraș cunoscut mai ales pentru universități, IT clasic și outsourcing, studiourile de jocuri video rămân una dintre cele mai interesante industrii creative invizibile ale Iașului.

Dan DIMA

