Iașul moștenirilor și al rupturilor de familie – aproape 1.000 de divorțuri într-un an

* în județul Iași, numărul de divorțuri este în creștere * multe despărțiri sunt confirmate și la notari, unde încheierea căsătoriei costă minimum 750 de lei

În Iași, marile tensiuni din familie nu se văd doar în instanțe, ci și în birourile notariale. Acolo se închid căsnicii, se împart bunuri, se deschid succesiuni, se clarifică moșteniri și se încearcă, uneori prea târziu, evitarea conflictelor care apar după un deces sau după o despărțire. Dincolo de limbajul sec al actelor, notariatul a devenit unul dintre locurile în care se citește cel mai bine presiunea pusă pe patrimoniul de familie. În județul Iași funcționează 90 de notari publici.

Cele mai noi date statistice publice arată că în județul Iași au fost înregistrate 863 de divorțuri în primele zece luni din 2025, față de 790 în aceeași perioadă din 2024. Asta înseamnă 73 de cazuri în plus într-un singur an și un ritm care duce județul foarte aproape de pragul de 1.000 de divorțuri pe an. În spatele cifrei nu stă doar o statistică de stare civilă, ci un întreg lanț de consecințe: locuințe care trebuie împărțite, bunuri comune care trebuie evaluate, relații de familie care se rup și proceduri care mută conflictul personal în registrul actelor oficiale.

Subiectul devine și mai concret atunci când intră în discuție costurile. Potrivit normelor privind tarifele minimale pentru serviciile notariale, un divorț prin acordul soților costă minimum 750 de lei dacă nu există copii minori și minimum 1.200 de lei dacă există copii minori. Autentificarea unui testament costă minimum 130 de lei, iar revocarea lui costă 50 de lei. Sunt sume de pornire, nu plafon maxim, dar ele arată clar că ruptura de familie și organizarea moștenirii au și o dimensiune financiară imediată.

Și succesiunea are un preț care crește odată cu valoarea averii rămase în urmă. Pentru o masă succesorală de până la 20.000 de lei, onorariul minimal este de 2,7%, dar nu mai puțin de 240 de lei pe dosar succesoral. Pentru valori mai mari, grila urcă gradual: 540 de lei plus 1,9% pentru ce depășește 20.001 lei, 725 de lei plus 1,6% peste 35.001 lei și 1.205 lei plus 0,85% pentru ce depășește 65.001 lei. Dacă apare și partajul succesoral prin loturi, onorariul minimal este de 450 de lei plus 115 lei pentru fiecare lot. La aceste sume se adaugă și onorariile de administrare și arhivare ale dosarului.

În multe familii din Iași, patrimoniul nu mai înseamnă doar o casă bătrânească la țară, ci apartamente în oraș, terenuri devenite valoroase, economii, bunuri cumpărate în timpul căsătoriei sau proprietăți pentru care există mai mulți moștenitori, unii plecați deja în alte orașe sau în străinătate. În astfel de cazuri, moștenirea nu este doar o formalitate, ci devine punctul în care se întâlnesc doliul, neîncrederea, calculele financiare și vechile tensiuni din familie. Testamentul apare tocmai în acest spațiu sensibil, ca o încercare de a pune ordine înainte ca disputa să înceapă. Afirmația despre rolul testamentului ca instrument de prevenire a conflictelor este o interpretare jurnalistică, bazată pe tipul de acte și proceduri notariale disponibile public.

Într-un județ mare, cu piață imobiliară puternică și cu familii tot mai dispersate, notariatul ajunge să spună mai multe despre societate decât par să spună, la prima vedere, niște simple registre și tarife. Cele 863 de divorțuri în zece luni, cei 90 de notari publici din județ și costurile concrete ale divorțului, testamentului și succesiunii desenează împreună o realitate limpede: în Iași, moștenirea, partajul și ruptura de familie nu mai sunt episoade izolate, ci o componentă stabilă a vieții sociale și economice locale.

Clara DIMA