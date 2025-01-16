Iașul, nod central al modernizării feroviare din România

Iașul devine un punct de referință în modernizarea transportului feroviar din România, odată cu atribuirea primelor 12 rame electrice inter-regionale (RE-IR1) către CFR Călători, în cadrul unui amplu proiect derulat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Aceste trenuri vor contribui semnificativ la îmbunătățirea conectivității orașului cu alte regiuni importante ale țării, precum București, Cluj-Napoca și Galați.

În cadrul procedurii de achiziție competitive derulate de ARF, Iașul a fost inclus pe harta rutelor prioritare pentru noile rame electrice, beneficiind astfel de un sistem de transport feroviar modernizat. Cele 12 rame Alstom Coradia Stream, achiziționate cu finanțare europeană nerambursabilă, vor opera pe ruta București Nord – Iași, dar și pe traseul Iași – Cluj-Napoca, consolidând rolul orașului în rețeaua națională de transport.

Rutele alocate acestui pachet includ legături vitale pentru economia și mobilitatea regiunii: București Nord – Suceava, București Nord – Iași, București Nord – Galați și Iași – Cluj-Napoca. Anual, trenurile vor efectua peste 11.000 de curse dus-întors, acoperind un total de peste 4,5 milioane de kilometri.

Cu aceste îmbunătățiri, Iașul devine un exemplu de integrare eficientă într-o rețea feroviară națională competitivă, menită să răspundă nevoilor crescânde ale călătorilor pentru confort, viteză și sustenabilitate.

Decizia de atribuire a fost luată pe baza unei analize riguroase efectuate de Bursa Română de Mărfuri, care a stabilit CFR Călători drept câștigător al procedurii, cu o compensație de 31,96 lei per tren-km, în timp ce Transferoviar Călători a fost nominalizat ca ofertant de rezervă.

Proiectul reprezintă un model pentru viitorul transportului feroviar din România, fiind prima dată când serviciile publice sunt atribuite prin proceduri competitive, conform normelor europene. Acest demers va contribui la creșterea calității serviciilor, la o monitorizare mai eficientă a costurilor și la asigurarea sustenabilității financiare a transportului feroviar.

Acest proiect de modernizare reprezintă un pas important pentru Iași, poziționând orașul ca un nod esențial în rețeaua feroviară a României. Implementarea acestor noi trenuri electrice promite o experiență superioară pentru călători și un impact pozitiv asupra mobilității regionale.

Dan DIMA