* 1.269 de terenuri pregătite pentru construcții noi au fost cumpărate în județul Iași, în primele două luni din acest an, cu mult mai multe față de cele tranzacționate în Cluj, Timiș sau Constanța! * surprinzător, Suceava își face loc în topurile naționale

Piața imobiliară din Iași a dat lovitura în primele două luni din 2026: județul a devansat toată țara, cu excepția zonei București–Ilfov, și s-a poziționat în fruntea clasamentului național al terenurilor intravilane tranzacționate.

Datele oficiale arată că 1.269 de terenuri au fost cumpărate în județul Iași, pregătite pentru construcții noi, depășind județe precum Brașov – 1.032, Suceava – 773, Cluj – 758, Constanța – 481 și Timiș – 466. În afară de București–Ilfov, Iașul a demonstrat că este noul magnet al dezvoltatorilor și al investitorilor imobiliari.

La apartamente, Iașul iese din top 5

În contrast, vânzările de apartamente nu au mai menținut ritmul record al terenurilor. În primele două luni ale anului, în județ s-au tranzacționat 687 de apartamente, ceea ce plasează Iașul pe poziția a șasea la nivel național.

Lider absolut rămâne Bucureștiul – cu 5.580 de apartamente vândute, urmat de Ilfov – 1.014, Timiș – 976, Cluj și Brașov, fiecare cu câte 911, iar Constanța – 838. Iașul este urmat de Suceava – 434 de unități.

Cu toate acestea, numărul total de imobile tranzacționate în Iași a rămas impresionant: 1.971 în primele două luni ale anului, aproape dublu față de luna ianuarie (1.045) și doar cu 32 mai puțin decât în aceeași perioadă din 2025.

Pe fundalul unei piațe imobiliare naționale aflate în cădere liberă, Iașul se remarcă prin stabilitate și consistență.

În majoritatea județelor, inclusiv în București, vânzările de apartamente au scăzut dramatic: Constanța – minus 52% (838 unități față de 1.729 în 2025), Prahova – minus 51% (239 unități față de 484), Suceava și Cluj – minus 35%, Satu Mare și Timiș – minus 20%, București – minus 18%, Neamț – minus 17%, Brașov – minus 14%, Ilfov – minus 10%.

Singurele județe care au înregistrat creșteri față de începutul lui 2025 sunt Alba, Ialomița, Olt, Sălaj și Vâlcea. Restul țării se află în prăbușire, dar Iașul rămâne un punct luminos pe harta imobiliară a României.

Terenurile intravilane – adevărata avere a Iașului

Analiza pieței arată că terenurile intravilane fără construcții au devenit noul aur al investitorilor. În timp ce București–Ilfov conduce detașat cu 5.485 de terenuri vândute, Iașul este liderul regional, depășind chiar județe cu tradiție în dezvoltare imobiliară, cum ar fi Brașov sau Cluj.

Specialiștii avertizează că această explozie a cererii de terenuri va transforma complet zona: prețurile vor crește, cartiere noi vor răsări, iar dezvoltatorii vor continua să pună presiune pe piața locală.

Pe fondul scăderilor dramatice din alte județe și al migrației românilor care se întorc din străinătate, Iașul devine noul lider național al terenurilor și un exemplu de stabilitate într-o piață imobiliară tumultoasă.

Daniel BACIU