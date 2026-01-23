Iașul, noul pol al locurilor de muncă din România

Iașul se confirmă drept unul dintre cele mai dinamice centre ale pieței muncii din România. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), în anul 2025, județul Iași s-a clasat pe locul al doilea la nivel național în ceea ce privește numărul de persoane încadrate în muncă prin măsuri active de ocupare, fiind depășit doar de Municipiul București.

La nivel național, 156.966 de persoane au fost integrate pe piața muncii în 2025 prin intermediul structurilor teritoriale ANOFM. Dintre acestea, 6.378 de persoane au fost angajate în județul Iași, comparativ cu 15.135 în București și 6.134 în județul Timiș.

Faptul că peste 49% dintre persoanele încadrate la nivel național au peste 45 de ani este extrem de relevant pentru Iași. Această categorie asigură stabilitate în consum, contribuții fiscale constante și reducerea presiunii pe sistemele de asistență socială.

Pentru județ, acest lucru sugerează că piața muncii nu mai este exclusiv orientată spre joburi precare sau temporare, ci începe să valorifice experiența profesională.

Mai mult, cu 24.718 tineri sub 25 de ani angajați la nivel național, dintre care 28.406 NEET, rezultatele din Iași sunt esențiale pentru combaterea migrației externe timpurii.

Pentru un județ universitar, impactul este dublu: o parte dintre absolvenți rămân în economie, dar mai ales scade presiunea plecării imediate „după diplomă”.

Structura educațională a celor angajați arată clar că joburile disponibile în Iași sunt preponderent pentru calificări medii (liceal, profesional, gimnazial). Doar aproximativ 13% au studii universitare.

Ce înseamnă asta pentru Iași? Economia locală crește prin servicii, producție ușoară, logistică, retail, construcții, există un decalaj între oferta universitară și cererea reală de pe piața muncii, riscul de „supraeducație” și subocupare pentru absolvenți rămâne ridicat.

Clasarea Iașului înaintea unor județe cu tradiție industrială (precum Cluj sau Timiș) transmite un semnal puternic. Administrația locală și instituțiile de ocupare pot livra rezultate, iar județul devine mai atractiv pentru investitori care caută forță de muncă disponibilă.