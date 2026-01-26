Județul Iași are 654 elevi cu cerințe educaționale speciale (CES) integrați în 37 de unități care beneficiază de sprijin educațional. În același timp, CJRAE Iași funcționează, din 1 septembrie 2025, cu 34 de norme de profesori itineranți și de sprijin preluate în structura centrului. Raportat la normativ, necesarul total pentru acești 654 de elevi este de 55–82 de norme, ceea ce înseamnă un deficit estimat de 21–48 de norme.

Ce arată datele publice: 654 elevi în sprijin, 34 norme în sistem

Datele indică faptul că în județ sunt 654 copii/elevi cu CES integrați în 37 de unități care beneficiază de sprijin educațional. În paralel, CJRAE Iași operează, din 1 septembrie 2025, cu 34 de norme de profesori itineranți și de sprijin preluate în structura centrului. Aceste 34 de norme reprezintă capacitatea oficială de personal cu care se livrează sprijin educațional în școlile de masă.

Ce spune normativul: câți elevi poate acoperi un post

Problema apare când această capacitate este raportată la normarea prevăzută în documentele de lucru pentru anul școlar 2025–2026. Un post poate acoperi 8–12 copii/elevi la niveluri de sprijin I–II. Pentru nivelul III, normarea scade la 4–6. Pentru niveluri mixte este menționat plafonul de maximum 12 copii/elevi pe post.

Calculul simplu: câți profesori ar trebui să fie, de fapt

Aplicând strict reperele de mai sus la cei 654 de elevi care apar în sprijin educațional, rezultă un necesar total de aproximativ 55 de norme dacă luăm limita de 12 elevi pe post (654 împărțit la 12) și aproximativ 82 de norme dacă luăm limita de 8 elevi pe post (654 împărțit la 8).

În condițiile în care județul are 34 de norme, deficitul estimat este de circa 21 de norme în varianta minimă (55 minus 34) și de circa 48 de norme în varianta de 8 elevi pe post (82 minus 34).

De ce „nu se simte” sprijinul: rotație, fragmentare, timp insuficient

Acesta este un calcul făcut doar pentru elevii care apar deja în sprijin educațional. Dacă în grup intră și elevi care necesită nivel III, unde normarea este 4–6 elevi pe post, necesarul crește.

În teren, deficitul se traduce prin sprijin fragmentat: intervenții rare, timp împărțit între prea mulți elevi și deplasări între unități. Raportat la cifrele de bază, media ajunge la aproximativ 19 elevi pe normă (654 împărțit la 34), peste plafonul maximal de normare menționat în documente. Aici apare ruptura dintre „există sprijin” și „ajunge sprijin”.

Ce mai intră în norma unui profesor de sprijin

Fișa postului delimitează și conținutul muncii: profesorul itinerant și de sprijin are program complet, iar activitatea directă cu elevul este doar o componentă, alături de planuri, documentare, colaborare și consiliere. În condiții de subdimensionare, această structură face și mai vizibilă problema timpului efectiv care ajunge la copil.

Iașul are deficit de profesori de sprijin, iar deficitul nu este marginal. Pentru cei 654 de elevi care apar în sprijin educațional, normarea indică un necesar total de 55–82 norme, în timp ce sistemul funcționează cu 34. Diferența estimată: 21–48 norme lipsă, doar pentru acest grup.

Teona SOARE

Dacă ești părinte sau profesor în Iași: câte ore de sprijin primește efectiv un copil, într-o săptămână obișnuită? Scrie în comentarii (anonim, dacă vrei) — cifrele reale din teren completează tabloul.