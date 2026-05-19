Iașul nu doarme cinci zile: Tudorul devine epicentrul distracției studențești din România!

Între 20 și 24 mai 2026, TUIASI dă startul uneia dintre cele mai spectaculoase ediții ale Festivalului „Zilele Campusului Tudor Vladimirescu”, un maraton de evenimente care împinge limitele vieții studențești până la maximum.

Totul începe cu Garden Party, un deschizător de atmosferă care promite să transforme Parcul Phoenix într-un teren al relaxării explozive, al jocurilor și al distracției fără pauză. Apoi, Crosul TUIASI aduce competiția și energia sportivă în mijlocul campusului, înainte ca seara să explodeze cu proiecții uriașe în aer liber, inclusiv finala UEFA urmărită sub cerul liber, într-o atmosferă de stadion improvizat în inima Tudorului.

A doua zi mută centrul de greutate spre viitor: joburi, cariere și oportunități, dar într-un format complet neconvențional, unde studenții intră direct în contact cu angajatorii la TUIASI Job Drive-Thru. Însă liniștea profesională se împletește rapid cu zona de respiro, Silent Corner, unde atmosfera devine aproape ireală, între wellbeing și liniște suspendată în mijlocul festivalului.

Vineri, lucrurile scapă definitiv de sub controlul obișnuitului: campusul devine scenă pentru sport extrem urban, pentru competiții de calisthenics, pentru concerte care ridică mii de oameni în picioare. Puya urcă pe scenă și schimbă complet vibrația serii, în timp ce Gașcă Chitară Grozăvești încălzește atmosfera pentru unul dintre cele mai așteptate momente ale festivalului.

Cea mai mare bătaie cu spumant din România

Sâmbătă, totul se mută în zona ideilor și a confruntărilor de mentalitate, cu conferința lui Dragoș Pătraru, dar chiar și aici energia festivalului nu dispare, ci se transformă în petreceri tematice, retro, neon și explozie de culoare, culminând cu „Colorful Campus”, un adevărat delir vizual și sonor în aer liber.

Iar finalul vine duminică, într-un mod aproape simbolic: „ZAZ Battle”, cea mai mare bătaie cu spumant din România, promite să închidă festivalul într-un mod spectaculos, cu sute și mii de participanți transformați într-o mare albă de spumă, înainte ca liniștea să revină peste campusul care, timp de cinci zile, a fost orice altceva decât obișnuit.

Tudor Vladimirescu nu mai este doar un campus. Devine scenă, oraș, festival și stare de spirit — totul comprimat într-o explozie de evenimente care rescrie ideea de viață studențească în Iași. Carmen DEACONU