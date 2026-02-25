Iașul, piață mare de „fresh” medical. Botoxul aduce bani buni medicilor

* în Iași, estetica medicală a devenit o rutină * tarifele ridicate sunt susținute de o piață dominată de adulți pentru care imaginea a devenit parte din confort, statut și performanță socială

În Iași, dermatologia și estetica funcționează tot mai des ca două camere ale aceleiași industrii. Intri pe ușa “medicală” — acnee, rozacee, melasmă, cicatrici, leziuni suspecte — și, firesc, poți ajunge în camera “de imagine”: injectabile, tratamente pentru calitatea pielii, rejuvenare. Diferența nu este doar de scop, ci de economie: estetica se bazează pe repetare. Nu vinzi o singură procedură; vinzi o relație de întreținere, un calendar care revine la câteva luni.

Cifrele se văd direct în listele publice de tarife, iar plaja de preț spune deja că piața e matură, comparabilă și segmentată. Pentru toxina botulinică, Iașul are o variație clară: 580 lei/zonă într-o listă publică, 690 lei/zonă într-o altă clinică, iar în segmentul premium apar tarife de 1.080 lei/zonă. Asta înseamnă că botoxul nu mai e raritate: e suficient de cerut încât să fie poziționat pe niveluri, exact ca un serviciu de piață, cu „entry” și „premium”. În termeni simpli, “o zonă” a devenit o unitate economică: o bucată de expresie, o bucată de venit.

La fillere, barometrul cel mai vizibil sunt buzele. În Iași, 1 ml de acid hialuronic pentru buze apare la 1.550 lei într-o listă publică, iar în altă listă urcă la 1.600 lei/1 ml. În același oraș există și alternative în zona 1.250–1.400 lei/ml, pentru anumite branduri și protocoale — încă un semn că piața are suficient volum încât să permită diferențiere reală, nu doar “un singur tarif”.

Iașul a transformat „fresh-ul” medical într-un circuit economic

„Poarta” de intrare rămâne consultația, care fixează tonul și traseul: dermatologie sau dermato-estetică. În Iași, consultația este afișată în grile publice în intervalul 200–400 lei. Există și pachete sau servicii conexe care ridică automat coșul: apar opțiuni tip consultație + dermatoscopie la 250 lei, consultație inițială în jur de 300 lei, iar în alte locuri consultația ajunge la 400 lei, cu controlul în jur de 150–200 lei.

În jurul consultației se construiește partea mai puțin „virală” a dermatologiei, dar cu prețuri care arată că e o economie solidă: electrocauterizările costă între 400 și 600 lei, excizia unui chist ajunge în jur de 700 lei, iar pentru excizii cu sutură sau lambou local tarifele urcă în plaje de ordinul 900–2.000 lei, în funcție de complexitate. Pe scurt: estetica nu stă singură, ci se sprijină pe un ecosistem medical în care intervențiile clasice sunt scumpe, tehnice și constante — iar pacientul se obișnuiește să plătească, etapizat, pentru “rezolvări” și pentru “întreținere”.

Întrebarea-cheie nu este “cât costă o procedură”, ci cât costă un an de estetică. Și aici apare mecanismul care face banii să circule repede: plăți relativ “mici” pe moment, dar repetate.

Un scenariu minim, strict pe botox, arată așa: 1 zonă de două ori pe an în varianta de intrare înseamnă 1.160 lei/an (580 x 2), iar în varianta premium înseamnă 2.160 lei/an (1.080 x 2). Dacă adaugi buze 1 ml o dată pe an, ajungi ușor la 2.710–3.760 lei/an doar din două tipuri de intervenții — fără aparate, fără lasere, fără tratamente de calitate a pielii, fără pachete.

De aici încolo, pragurile cresc rapid tocmai pentru că rutina cere “completări”: încă o zonă, încă o ședință, încă un control, încă o procedură pentru piele. În scenarii de rutină (botox + filler + consultație și una-două proceduri conexe), bugetul poate urca realist spre 4.000–7.000+ lei/an, iar într-un an “intens”, în care intră mai multe zone repetate, plus tratamente suplimentare și intervenții dermatologice, se ajunge și la echivalentul a ~2.000 euro/an — dar nu “doar din botox”, ci dintr-un coș complet de servicii, construit pe ideea de întreținere.

Așa se vede autostrada economică: bani care nu pleacă o dată, ci revin. Prețurile unitare sunt suficient de mari încât să conteze, dar suficient de împărțite în timp încât să pară suportabile. Și, odată cu ele, revine și ideea că imaginea nu mai e un detaliu, ci o linie de buget — negociată între confort, statut și presiunea socială de a arăta “bine” fără să se vadă efortul.

Teona SOARE