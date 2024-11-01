Iașul poate deveni un punct de atracție pentru „nomazii digitali”

* „Mă bucur că și România acordă această viză de nomad digital, pe 12 luni, și că se află în topul țărilor din Europa care primesc acești tineri pe teritoriul ei... Iașul are de toate pentru a atrage tinerii din domeniul IT, de la internet de mare viteză la cultură și distracție, plus varianta găsirii relativ rapide a unui al doilea job. Prin urmare, așteptăm cât mai mulți nomazi digitali și le dorim succes în cariera lor atât de interesantă”, a transmis primarul Mihai Chirica

În ultimii ani, Iașul a devenit un punct important de atracție pentru marile multinaționale ale lumii. Astfel, pe piața din capitala Moldovei și-au făcut loc companii importante, iar orașul a devenit un centru al IT-ului la nivel național. În aceste condiții, Iașul poate fi pus pe lista de obiective și de către „nomazii digitali”.

Astfel, au fost făcute deja primele demersuri pentru ca orașul să devină mult mai accesibil pentru vizitatori din întreaga lume, profesioniști care lucrează de la distanță și care călătoresc în același timp. Digital Innovation Zone, în colaborare cu Centrul de Informare Turistică Iași și Primăria Municipiului Iași, au lansat programul „Nomazi Digitali”. Programul își propune să genereze și soluții digitale moderne pentru a întâmpina o nouă generație de vizitatori care caută flexibilitate și oportunități de lucru de la distanță într-un oraș plin de istorie și cultură. „Am citit recent povestea unor nomazi digitali și m-au impresionat, pe lângă pregătirea lor profesională în domeniul IT, spiritul de aventură și dorința de cunoaștere pe care le demonstrează. Este vorba de câțiva tineri români care au lucrat ca angajați remote ai unor firme celebre din Asia, Africa, America, Oceania, aceasta pe lângă majoritatea țărilor europene. De exemplu, un nomad digital originar din Botoșani a vizitat peste 70 de țări în periplul său informatic! În aceste condiții, nu pot decât să mă bucur că și România acordă această viză de nomad digital, pe 12 luni, și că se află în topul țărilor din Europa care primesc acești tineri pe teritoriul ei. Referindu-ne strict la Iași, sunt convins că un ghid turistic al orașului nostru dedicat nomazilor digitali este mai mult decât binevenit. Iașul are de toate pentru a atrage tinerii din domeniul IT, de la internet de mare viteză la cultură și distracție, plus varianta găsirii relativ rapide a unui al doilea job. Prin urmare, așteptăm cât mai mulți nomazi digitali și le dorim succes în cariera lor atât de interesantă. Iar dacă fac reclamă orașului nostru, așa cum merită Iașul, cu atât mai bine pentru toți!”, a transmis primarul Mihai Chirica.

Este Iașul un punct de interes pentru acești vizitatori?

Conform specialiștilor în turism, Iașul are o capacitate uriașă de a atrage vizitatori din toate colțurile lumii. Cultura, istoria, clădirile cu o arhitectură superbă dar și partea religioasă sunt doar câteva dintre punctele forte ale orașului. „Iașul este unul dintre cele mai frumoase orașe ale României, iar turismul a crescut considerabil în ultimii ani. Este un oraș frecventat de adepții excursiilor de tip city break. Apreciat pentru partea istorică, culturală, pentru clădirile superbe dar și pentru mănăstirile și bisericile pe care le are, Iașul atrage toate categoriile de turiști. De ce nu, poate fi un punct de atracție și pentru acești oameni care lucrează în IT, de la distanță, și care au ca obiectiv vizitarea cât mai multor orașe. Companiile mari din oraș se pot implica în această inițiativă, le pot asigura condițiile necesare și chiar job-uri pe perioadă determinată sau nedeterminată. Este o inițiativă foarte bună, menită să crească vizibilitatea orașului și cred că va avea un real succes”, a precizat Bogdan Boicu, agent de turism din Iași. Cristian ANDREI