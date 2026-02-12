Iașul redevine capitala absolută a sculpturii!

* orașul se transformă într-un muzeu uriaș în aer liber la 150 de ani de la nașterea lui Brâncuși!

Iașul intră în febra artei monumentale și își revendică, cu forță și strălucire, statutul de pol cultural al României! În doar o săptămână, orașul va fi scena unei desfășurări spectaculoase de forțe artistice: peste 30 de expoziții, instalații și evenimente conexe vor invada spațiile publice și instituțiile culturale, într-o ediție istorică a Lunii Sculptorilor Români 2026, dedicată celebrării a 150 de ani de la nașterea titanului Constantin Brâncuși.

Brâncuși, spiritul care veghează orașul

Ediția din acest an capătă o încărcătură simbolică uriașă. La un secol și jumătate de la nașterea celui care a revoluționat arta modernă mondială, Iașul devine epicentrul unei ample radiografii a sculpturii românești actuale.

Sub patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, evenimentul primește o validare culturală de cel mai înalt nivel. Este recunoașterea oficială că Luna Sculptorilor Români nu mai este doar un proiect local – este cel mai important eveniment dedicat sculpturii din România.

Între 19 februarie și 19 martie 2026, orașul va fi transformat radical. Sculpturi monumentale vor domina arterele pietonale, vor dialoga cu trecătorii și vor redesena spațiul urban.

Lucrările vor fi expuse în Piața Unirii și principalele zone centrale, Primăria Municipiului Iași, Muzeul Mitropolitan, Casa Muzeelor, Muzeul „Nicolae Gane”, Grădina Palas, Aeroportul Internațional Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi”.

De la spații academice la zone comerciale, de la instituții istorice la terminalul aeroportului, sculptura va fi peste tot. Iașul nu va mai fi doar un oraș – va deveni o galerie gigantică, respirând artă la fiecare colț de stradă.

Artiști consacrați și tineri creatori, curatori, critici de artă și oameni de cultură din întreaga țară vor participa la acest maraton artistic fără precedent.

Este un demers unic de cartografiere a sculpturii românești contemporane. Un exercițiu de forță culturală. Un moment de bilanț și, totodată, de proiecție către viitor.

Într-o perioadă în care competiția culturală între marile orașe este tot mai intensă, Iașul ridică ștacheta. Cu sprijinul Primăriei Municipiului Iași și sub coordonarea Ateneului Național, Luna Sculptorilor Români 2026 devine un reper național. Carmen DEACONU