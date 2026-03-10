Iașul redevine scena pe care cântă din nou un Stradivarius de 10 milioane de euro

* orașul intră din nou în circuitul marilor instrumente ale lumii * un Stradivarius de 10 milioane de euro a răsunat și în fața elevilor * Răzvan Stoica a obținut dreptul de a cânta pe vioara „Ex Ernst” încă 25 de ani

Unul dintre cele mai valoroase instrumente din lume răsună din nou la Iași. Stradivariusul „Ex Ernst” 1729, estimat la aproximativ 10 milioane de euro și purtat de violonistul Răzvan Stoica, a ajuns din nou și în școlile ieșene prin proiectul „Un Stradivarius în școli”, lansat în 2023 de Fundația Culturală Gaudium Animae. Mai mult, artistul a obținut recent dreptul de a cânta pe acest instrument încă 25 de ani, un privilegiu extrem de rar în lumea muzicii clasice.

Iașul redevine astfel unul dintre puținele orașe din România pe scena căruia răsună un Stradivarius de patrimoniu universal. Vioara „Ex Ernst” 1729 a ajuns și în fața elevilor ieșeni prin proiectul educațional inițiat de Fundația Culturală Gaudium Animae, iar până acum peste 3.400 de elevi și mai mult de 100 de cadre didactice din București și din județele Iași, Suceava și Neamț au ascultat recitalurile susținute de Răzvan Stoica.

Prin acest proiect, Iașul nu este doar un loc de concert, ci și un spațiu în care muzica de mare patrimoniu coboară din marile săli în școală, în fața unor copii care altfel ar avea puține șanse să întâlnească atât de aproape un asemenea instrument. Zilele trecute, Răzvan Stoica și pianista Andreea Stoica au susținut trei recitaluri la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, Liceul Teoretic „Miron Costin” și Colegiul Național Iași, interpretând lucrări de Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Paganini, Ceaikovski, Richard Strauss și George Enescu.

Proiectul „Un Stradivarius în școli” face parte din programul „Muzica inspiră”, creat de Fundația Culturală Gaudium Animae din Iași pentru a apropia tinerii de muzica clasică și de valorile culturii europene. Recitalurile sunt urmate de sesiuni de dialog cu elevii, iar miza lor depășește emoția artistică de moment: ele încearcă să formeze gust, sensibilitate și curiozitate culturală.

Greutatea simbolică a acestor întâlniri este dată și de raritatea instrumentului. Stradivariusul „Ex Ernst”, realizat în 1729, spre sfârșitul Perioadei de Aur a lui Antonio Stradivarius, este una dintre marile capodopere ale lutieriei italiene. În lume au mai rămas mai puțin de 650 de viori construite de marele lutier, iar multe dintre ele nu mai ajung în fața publicului.

Pentru Iași, faptul că un asemenea instrument răsună din nou atât pe scenă, cât și în școală înseamnă mai mult decât prestigiu cultural. Înseamnă acces viu la excelență, memorie și educație prin artă. Clara DIMA