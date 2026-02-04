Iașul se aprinde în portocaliu împotriva cancerului

* Palatul Culturii, Primăria Municipiului Iași și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” vor deveni, pentru câteva ore, repere vizibile ale unei lupte care se duce zilnic, de cele mai multe ori în tăcere, în spitale, în familii și în sufletele pacienților

Într-o seară simbolică, în care orașele își schimbă culoarea pentru a spune o poveste dureroasă, dar plină de speranță, România se unește într-un gest rar de solidaritate. De Ziua Mondială a Luptei Împotriva Cancerului, marcată anual pe 4 februarie, clădiri emblematice din Iași și din zeci de localități ale țării vor fi luminate în portocaliu, culoarea internațională a luptei împotriva uneia dintre cele mai nemiloase boli ale secolului.

Iașul se numără printre orașele-cheie care transmit acest mesaj puternic. Palatul Culturii, Primăria Municipiului Iași și Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” vor deveni, pentru câteva ore, repere vizibile ale unei lupte care se duce zilnic, de cele mai multe ori în tăcere, în spitale, în familii și în sufletele pacienților.

Acțiunea face parte din mobilizarea globală World Cancer Day, inițiată de The Union for International Cancer Control (UICC) și susținută în România de Asociația Magic, partener oficial UICC din anul 2021. Mesajul este clar și imposibil de ignorat: cancerul ne privește pe toți, iar lupta împotriva lui nu poate fi câștigată fără solidaritate, empatie și implicare reală.

Dincolo de luminile portocalii, realitatea rămâne una dură. Cancerul este a doua cauză de deces la nivel mondial, după bolile cardiovasculare, iar în rândul copiilor și adolescenților reprezintă principala cauză de mortalitate prin boală.

Cifrele care îngheață sângele

Potrivit celor mai recente date ale Organizației Mondiale a Sănătății, aproape 20 de milioane de cazuri noi de cancer sunt diagnosticate anual la nivel global. Aproximativ 10 milioane de oameni își pierd viața în fiecare an din cauza acestei boli – mai mult decât HIV/SIDA, malaria și tuberculoza la un loc.

În România, realitatea este la fel de alarmantă: aproximativ 100.000 de persoane sunt diagnosticate oncologic annual, iar specialiștii avertizează că, în lipsa unor programe eficiente de prevenție și diagnostic precoce, numărul cazurilor va continua să crească în următoarele decenii.

La nivel mondial, 400.000 de copii și adolescenți sunt diagnosticați anual cu cancer.

În România, între 422 și 461 de copii primesc în fiecare an acest diagnostic devastator.

Deși rata de supraviețuire la 5 ani a depășit 70%, România rămâne sub media Uniunii Europene, care este de 81%. Diferențele sunt date de diagnosticarea tardivă, accesul inegal la tratamente moderne, lipsa sprijinului real pentru familii.

OMS avertizează că obiectivul global este ca, până în 2030, niciun copil diagnosticat cu cancer să nu aibă o șansă de supraviețuire sub 60%, indiferent de țara în care s-a născut.

Organizația Mondială a Sănătății estimează că aproape 40% dintre cazurile de cancer pot fi prevenite. Prin depistare timpurie și acces la tratamente adecvate, 3,7 milioane de vieți ar putea fi salvate anual.

World Cancer Day nu este doar despre statistici, ci despre responsabilitate colectivă, despre educație, prevenție și despre curajul de a vorbi deschis despre o boală care încă sperie. Carmen DEACONU