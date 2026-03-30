Iașul semnează un acord de cooperare cu orașul Denver, capitala statului Colorado

Iașul semnează un acord de cooperare cu Denver

Un acord care poate redesena viitorul economic al Moldovei se pregătește să fie parafat la nivel administrativ: municipiul Iași bate palma cu Denver (Statele Unite) într-un parteneriat strategic cu miză uriașă – bani, tehnologie, influență și acces direct la ecosistemul economic american. Și nu este o simplă înfrățire simbolică, ci un pas calculat într-un joc global în care orașele devin actori economici de sine stătători.

Autoritățile locale propun aprobarea unui acord de cooperare de tip City2City, un mecanism modern prin care administrațiile locale își creează propriile canale de dezvoltare economică, ocolind uneori lentoarea relațiilor clasice dintre state.

În acest caz, partenerul nu este unul oarecare. Denver – un hub american de inovare, tehnologie și antreprenoriat – vine cu un avantaj greu de ignorat: accesul la piața din SUA și la rețele globale de investiții.

În oglindă, Iașul își joacă una dintre cele mai puternice cărți: capitala academică regională, un oraș cu un bazin uriaș de talente și un sector IT în plină expansiune.

Ce se negociază, de fapt

Acordul ascunde un mecanism concret de conectare economică: forumuri de afaceri organizate periodic între antreprenori români și americani, acces reciproc pentru companii pe piețele locale, conexiuni directe cu investitori, fonduri de venture capital și ecosisteme de startup-uri, spații de lucru gratuite sau subvenționate pentru firmele care testează piața partenerului.

Mai mult, acordul vizează domenii strategice de viitor: inteligență artificială, energie curată, industrie aerospațială, fintech, gaming și industrii creative.

Cu alte cuvinte, nu vorbim despre trecut, ci despre economia următoarelor decenii.

Unul dintre cele mai importante puncte ale colaborării îl reprezintă parteneriatele academice. Schimburile de studenți și profesori, colaborările în cercetare și accesul la rețele internaționale pot transforma universitățile ieșene în veritabile platforme globale de formare și inovare.

Este o mișcare care poate amplifica statutul orașului nu doar ca centru universitar, ci ca furnizor de elite pentru economia globală.

Un detaliu esențial: acordul nu are caracter juridic obligatoriu.

Este, practic, o declarație de intenție strategică – flexibilă, dar și dependentă de voința reală a părților de a transforma ideile în proiecte concrete.

Fiecare parte își suportă propriile costuri, iar colaborarea poate fi întreruptă oricând, cu un simplu preaviz de 30 de zile. Cu alte cuvinte, oportunitatea este reală, dar nu garantată.

Pentru Iași, acest acord poate însemna mai mult decât investiții punctuale. Poate însemna repoziționarea pe harta globală a orașelor inovatoare – o mutare strategică într-o competiție acerbă pentru capital, idei și talente.

Pentru Denver, Iașul devine o poartă de intrare într-o piață emergentă din Europa, cu acces la resurse umane competitive și costuri reduse.

Dacă va fi implementat, acest parteneriat ar putea deveni unul dintre cele mai importante instrumente de dezvoltare ale Iașului din ultimii ani.

Orașul Denver este capitala statului Colorado, Statele Unite ale Americii, fiind situat la poalele Munților Stâncoși. A fost fondat în 1858, inițial ca o tabără de prospecții de aur și este cunoscut sub numele de „The Mile High City” (Orașul de o milă înălțime), aflându-se la o altitudine de 1.609 metri.

Populația orașului este de aproximativ 713.252 de locuitori (conform datelor din 2022). Orașul are peste 200 de parcuri și 20.000 de acri de parcuri în munții din apropiere, inclusiv renumitul Red Rocks Park & Amphitheatre. Este, de asemenea, unul dintre puținele orașe cu șase echipe sportive profesioniste majore, printre care precum Denver Broncos (fotbal american), Colorado Rockies (baseball - joacă pe Coors Field) și Denver Nuggets (baschet). Carmen DEACONU