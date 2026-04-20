Iașul trage pentru titlul „Destinația Anului 2026”. Orașul este în top, iar în cursă sunt și alte trei repere locale

* cu doar șase zile înainte de închiderea votului, Iașul apare în plutonul fruntaș al categoriei „Orașe care inspiră” din competiția „Destinația Anului 2026”, într-o ediție care a strâns deja peste 250.000 de voturi * în paralel, municipiul mai punctează prin alte trei repere înscrise în concurs, ceea ce transformă finalul acestei curse într-un test serios de mobilizare și imagine pentru oraș

Iașul intră tare pe final în competiția „Destinația Anului 2026”, iar semnalul venit din clasamentul intermediar este unul important: orașul se află în plutonul fruntaș la categoria „Orașe care inspiră”, alături de Cluj-Napoca, Sighișoara, Suceava și Timișoara. Într-o cursă națională în care au fost deja exprimate peste 250.000 de voturi, simpla prezență în acest grup spune că Iașul nu mai joacă doar pe teren local, ci încearcă să se impună ca nume puternic pe harta turismului urban din România.

Finalul este deschis până pe 25 aprilie, iar organizatorii spun limpede că nimic nu este decis. Diferențele sunt strânse, iar ultimele zile pot răsturna clasamentul. Asta înseamnă că lupta nu se mai poartă doar între destinații, ci și între comunități, între orașe care știu să își activeze publicul și să își transforme imaginea într-un vot concret.

Pentru Iași, miza este mai mare decât pare la prima vedere. În comunicatul intermediar este evidențiat explicit orașul, la categoria marilor destinații urbane, dar pe lista completă de vot municipiul mai apare și prin alte trei repere: Strada Ștefan cel Mare și Sfânt, înscrisă la „Nuclee urbane”, Mănăstirile cu fortificații ale Municipiului Iași, la „Sanctuare ale istoriei”, și Ansamblul urbanistic Palas, la „Landmarks”. Cu alte cuvinte, Iașul nu cere susținere pentru un singur nume, ci pentru o întreagă identitate urbană.

Iașul vine în competiție cu mai multe fețe recognoscibile: centru istoric, patrimoniu religios, spațiu public emblematic și dezvoltare contemporană. Este o formulă mai puternică decât simpla carte a nostalgiei culturale. Orașul încearcă să arate că poate însemna, în același timp, istorie, atmosferă, arhitectură, plimbare urbană și experiență modernă.

Pentru Iași, această ediție vine într-un moment important. Orașul încearcă tot mai apăsat să iasă din imaginea de centru universitar și administrativ al Moldovei și să câștige teren ca destinație de city break, de patrimoniu și de evenimente. În joc nu este doar un trofeu, ci validarea unei ambiții mai vechi: aceea de a transforma notorietatea locală într-un avantaj turistic real.

Irineu Darău, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a descris competiția drept un instrument real de stimulare a vizibilității destinațiilor românești și a vorbit despre importanța comunităților care se mobilizează și a locurilor care reușesc să se pună pe hartă prin efort constant. Pentru Iași, exact acesta este examenul ultimelor zile: are sau nu are forța de a-și transforma patrimoniul, centrul, simbolurile și energia locală într-un rezultat care să conteze național?

Câștigătorii vor fi anunțați pe 14 mai, la Gala „Destinația Anului”, găzduită la Cazinoul din Constanța. Până atunci, Iașul are în față o dublă miză: să urce cât mai sus în clasament și să demonstreze că poate concura nu doar prin trecutul său, ci și prin felul în care știe să își spună prezentul.

Dan DIMA