În week-end, se deschide ștrandul!

* la Ștrandul Municipal, adulții vor plăti 15 lei (la fel și la Plaja Nicolina), iar copiii sub 7 ani și pensionarii, 3 lei * prețul biletului de intrare la Ciric este de 18 lei sau 25 de lei cu șezlong, în vreme ce copiii sub 10 ani plătesc 11 lei

Veste așteptată de mii de ieșeni odată cu instalarea temperaturilor de vară: principalele baze de agrement administrate de municipalitate își redeschid porțile pentru public începând de sâmbătă, 13 iunie 2026.

Anunțul a fost făcut de primarul Iașului, Mihai Chirica, care a confirmat că atât baza de agrement Ciric, cât și Ștrandul Municipal vor deveni din nou punctele principale de atracție pentru cei care vor să scape de căldura orașului și să petreacă timpul liber în aer liber. „De sâmbătă bazele de agrement Ciric și Ștrandul vor fi deschise. Plaja Nicolina este deschisă”, a transmis edilul.

Redeschiderea celor două baze de agrement marchează practic debutul sezonului estival în municipiul Iași. În fiecare an, odată cu venirea verii, zona Ciric și Ștrandul Municipal atrag zeci de mii de vizitatori, devenind unele dintre cele mai aglomerate și căutate spații de relaxare din oraș.

Pentru multe familii, elevi aflați în vacanță și tineri care aleg să rămână în oraș în weekend, aceste locații reprezintă alternativa cea mai accesibilă la escapadele către litoral sau zonele montane.

Prețul biletului de intrare la Ciric este de 18 lei sau 25 de lei cu șezlong, în vreme ce copiii sub 10 ani plătesc 11 lei.

La Ștrandul Municipal, adulții vor plăti 15 lei (la fel și la Plaja Nicolina), iar copiii sub 7 ani și pensionarii, 3 lei.

Baza de agrement Ciric pune la dispoziție o serie de facilități pentru activități sportive, însă tarifele au fost actualizate. Cea mai pronunțată majorare se înregistrează în cazul terenurilor de tenis, unde prețurile au crescut cu peste 50%.

Noile tarife stabilite pentru închiriere sunt: la teren multifuncțional: 94 lei/oră sau 126 lei pentru o rezervare de două ore, la teren de tenis de câmp: 50 lei/oră sau 80 lei pentru două ore, iar la ambarcațiuni (bărci / hidrobiciclete): 15 lei pentru o plimbare de 30 de minute și 32 lei pentru o oră.

Deschiderea bazelor de agrement vine într-un moment oportun, odată cu apropierea vacanței școlare și cu primele episoade de căldură specifică sezonului.

Pentru mulți locuitori ai orașului, weekendul 13-14 iunie marchează începutul neoficial al verii, iar Ciricul, ștrandul municipal și Plaja Nicolina sunt pregătite să devină principalele puncte de atracție ale sezonului estival 2026. Carmen DEACONU