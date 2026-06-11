Mircea Cărtărescu, celebrat la BCU Iași printr-o expoziție

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași propune publicului un eveniment dedicat unuia dintre cei mai cunoscuți și traduși autori români contemporani. Vineri, 12 iunie 2026, de la ora 13.00, în Sala „B. P. Hasdeu”, va avea loc conferința „Mircea Cărtărescu – maximalism și postmodernism”, susținută de prof. univ. dr. Bogdan Crețu.

Evenimentul este completat de vernisajul expoziției „Am atins cerul cu palma”, dedicată operei lui Mircea Cărtărescu și organizată în sediul central al BCU Iași, la etajul I. Expoziția este deschisă publicului până pe 22 iunie 2026 și aduce în atenție volume, ediții și lucrări aflate în colecțiile bibliotecii.

Tema conferinței, „Mircea Cărtărescu – maximalism și postmodernism”, propune o intrare în universul literar al unui autor care a schimbat reperele literaturii române recente. Prin poezia, proza, jurnalul și eseurile sale, Mircea Cărtărescu a construit o operă amplă, recognoscibilă, în care biografia, visul, memoria, imaginarul urban și reflecția asupra literaturii se întâlnesc într-o formulă greu de confundat.

Prof. univ. dr. Bogdan Crețu va vorbi despre dimensiunea postmodernă a operei lui Cărtărescu, dar și despre maximalismul unei scriituri care refuză limitele simple ale genurilor literare. Evenimentul se adresează atât specialiștilor, studenților și profesorilor, cât și cititorilor care vor să înțeleagă mai bine mecanismele unei opere devenite reper în literatura contemporană.

Expoziția „Am atins cerul cu palma”, deschisă până pe 22 iunie

Expoziția „Am atins cerul cu palma” reunește lucrări ale autorului aflate în colecțiile Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iași. Publicul poate descoperi volume de poezie, proză, jurnal, eseu, publicistică, critică și teorie literară, antologii de autor și colective, traduceri, dar și lucrări de receptare a operei sale.

Prin această selecție, expoziția oferă o imagine amplă asupra traseului literar al lui Mircea Cărtărescu și asupra felului în care opera sa a fost citită, tradusă, comentată și integrată în circuitul critic românesc și internațional. Nu este doar o expoziție de carte, ci și o invitație la relectură, la descoperirea straturilor succesive ale unui autor care a influențat decisiv literatura ultimelor decenii.

Maura ANGHEL