Revoltă la IML Iași! Angajații acuză tăieri de salarii și discriminare

Angajații Institutului de Medicină Legală Iași au ieșit joi în fața sediului instituției și au protestat timp de două ore împotriva prevederilor Legii nr. 7/2026, act normativ care a generat controverse în numeroase sectoare bugetare prin limitarea unor drepturi salariale și măsuri de reducere a cheltuielilor de personal.

Pentru specialiștii care lucrează în medicina legală, efectele sunt deja vizibile în fluturașul de salariu. Aceștia susțin că noile prevederi legislative conduc la diminuarea veniturilor cu aproximativ 10%, o pierdere considerată inacceptabilă într-un domeniu caracterizat deja prin deficit de personal, volum mare de muncă și responsabilități uriașe.

Mesajul protestatarilor a fost unul direct și fără echivoc. Reprezentanta angajaților IML Iași, Tatiana Iov, a declarat că personalul institutului se consideră tratat inechitabil comparativ atât cu alte specialități medicale, cât și cu propriii colegi din serviciile medico-legale din teritoriu.

Potrivit acesteia, efectele Legii 7/2026 se traduc printr-o diminuare semnificativă a veniturilor, în timp ce volumul și complexitatea activității rămân aceleași.

Angajații susțin că munca desfășurată în laboratoarele și serviciile de medicină legală implică un grad ridicat de responsabilitate profesională, iar reducerea veniturilor riscă să accentueze problemele deja existente privind atragerea și menținerea personalului calificat.

Domeniu esențial, aflat sub presiune

Institutul de Medicină Legală reprezintă una dintre instituțiile-cheie ale sistemului judiciar și medical, având un rol esențial în expertizele medico-legale, autopsii, analize toxicologice și investigarea cauzelor deceselor sau a infracțiunilor grave.

Orice tensiune socială apărută în acest sector este privită cu atenție atât de sistemul medical, cât și de autoritățile judiciare, deoarece activitatea institutelor de medicină legală influențează direct desfășurarea anchetelor penale și funcționarea actului de justiție.

Protestul de astăzi ar putea fi doar primul pas. Reprezentanții angajaților au transmis că, în cazul în care revendicările nu vor fi analizate și situația nu va fi remediată, vor continua demersurile pe cale juridică.

Practic, după etapa protestelor publice, conflictul s-ar putea muta în instanță, unde salariații intenționează să conteste măsurile pe care le consideră discriminatorii și să solicite recuperarea drepturilor salariale afectate.

Cazul de la Iași vine într-un context mai larg de nemulțumiri generate de măsurile fiscal-bugetare adoptate pentru reducerea cheltuielilor statului. După protestele din educație, administrație și alte domenii publice, acum și medicina legală se alătură listei instituțiilor care reclamă efectele politicilor de austeritate. Carmen DEACONU