Carburanții au scăzut sub 9 lei, la Iași!

Rompetrol a declanșat în această dimineață o nouă rundă de ieftiniri consistente, reducând prețul benzinei cu 20 de bani pe litru și al motorinei cu 10 bani pe litru, potrivit datelor oficiale din aplicațiile de monitorizare.

Mișcarea confirmă tendința descendentă începută în urmă cu câteva zile. Practic, asistăm la a patra zi consecutivă de scăderi pe piața carburanților, o situație rar întâlnită în ultimii ani.

În urma reducerii, benzina standard comercializată de Rompetrol a coborât la 8,88 lei pe litru, iar motorina standard la 8,99 lei pe litru.

Pentru milioane de șoferi, pragul psihologic de 9 lei pe litru este unul extrem de important. Coborârea sub acest nivel transmite un semnal clar că presiunea din piață începe să se reducă, iar concurența dintre marile lanțuri de distribuție se intensifică.

La Iași, diferențele dintre companii au devenit semnificative. În timp ce Rompetrol afișează 8,88 lei pe litru pentru benzina standard, alte rețele rămân peste pragul de 9 lei.

Prețurile benzinei standard în municipiul Iași:

Rompetrol – 8,88 lei/litru

Petrom – 9,12 lei/litru

OMV – 9,18 lei/litru

MOL – 9,18 lei/litru

Lukoil – 9,28 lei/litru

SOCAR – 9,28 lei/litru

Diferența dintre cea mai ieftină și cea mai scumpă ofertă depășește 40 de bani pe litru. Pentru un rezervor de 50 de litri, asta înseamnă peste 20 de lei economisiți la o singură alimentare.

Și în cazul motorinei, combustibilul preferat de transportatori și de majoritatea șoferilor care parcurg distanțe lungi, Rompetrol conduce detașat clasamentul celor mai mici prețuri.

Prețurile motorinei standard în municipiul Iași:

Rompetrol – 8,99 lei/litru

Petrom – 9,18 lei/litru

OMV – 9,24 lei/litru

MOL – 9,24 lei/litru

Lukoil – 9,29 lei/litru

SOCAR – 9,29 lei/litru

Într-o țară care consumă anual aproximativ 8 milioane de tone de carburanți, dintre care aproape două treimi reprezintă motorină, fiecare reducere de câțiva bani produce efecte economice importante. Costurile de transport influențează direct prețurile produselor din magazine, costurile logistice ale companiilor și, implicit, nivelul general al inflației.

Scăderile din ultimele zile au loc într-un context special. Piața carburanților funcționează în prezent sub o reglementare de criză impusă de Guvern și valabilă până la sfârșitul lunii iunie. Măsura limitează adaosurile comerciale la nivelurile practicate anul trecut și permite majorarea prețurilor doar o singură dată pe zi.

Autoritățile au introdus și sancțiuni extrem de dure pentru companiile care nu respectă regulile. Amenzile nu sunt fixe, ci sunt calculate ca procent din cifra de afaceri, ceea ce poate însemna penalități de ordinul milioanelor de lei pentru operatorii care încalcă prevederile. Daniel BACIU