Iașul intră, timp de trei săptămâni, pe harta internațională a artei textile contemporane. Cea de-a VII-a ediție a Trienalei Internaționale de Artă Textilă TexpoART se desfășoară în perioada 10–30 iunie 2026 și reunește 101 artiști consacrați și tineri creatori din 27 de țări. Publicul poate descoperi lucrări expuse la Galeria de Artă „Theodor Pallady” a UAPR Iași, la Centrul Internațional de Artă Contemporană – Baia Turcească și la Galeria de Artă „Aparte” a UNAGE Iași. Tema ediției, „Ordine și Haos”, transformă textilele, firele, volumele și instalațiile în forme de reflecție despre lumea tensionată în care trăim.

Pentru Iași, TexpoART nu este doar o expoziție de nișă, dedicată specialiștilor în arte vizuale. Este unul dintre acele evenimente care arată că orașul poate funcționa ca spațiu de întâlnire între cultura locală și circuitul artistic internațional. Arta textilă, adesea asociată cu tradiția, meșteșugul sau decorativul, este prezentată aici în formule contemporane, uneori spectaculoase, alteori conceptuale, cu lucrări care pot surprinde publicul prin forță vizuală și prin mesaj.

„Ordine și Haos”, tema unei lumi neliniștite

Tema ediției din acest an, „Ordine și Haos”, propune o reflecție artistică asupra relației dintre structură și spontaneitate, control și libertate, rigoare și ruptură. Într-o perioadă în care lumea pare prinsă între reguli tot mai stricte și schimbări imprevizibile, artiștii folosesc materialul textil ca limbaj al tensiunii, fragilității și reconstrucției.

„Firele, țesăturile, volumele, suprafețele, nodurile și suprapunerile devin instrumente de interpretare a realității. Unele lucrări pornesc de la tehnici clasice, precum tapiseria, altele folosesc formule mixte, instalații tridimensionale, miniaturi sau proiecte conceptuale cu accente experimentale”, au spus organizatorii.

Publicul poate vedea cum un material aparent familiar capătă sensuri noi. Textilele nu mai sunt doar suport sau ornament, ci devin arhitecturi fragile, corpuri vizuale, hărți ale memoriei, forme de protest, exerciții de disciplină sau expresii ale dezordinii interioare.

Trei spații culturale, un traseu artistic prin Iași

TexpoART 2026 propune și un traseu cultural prin oraș. Cele trei spații care găzduiesc lucrările sunt diferite ca atmosferă și identitate, iar acest lucru oferă publicului ocazia de a parcurge expoziția ca pe o experiență urbană.

Galeria de Artă „Theodor Pallady” rămâne unul dintre reperele tradiționale ale scenei vizuale ieșene. Baia Turcească, transformată în Centru Internațional de Artă Contemporană, aduce o dimensiune spectaculoasă, prin spațiul său arhitectural special. Galeria „Aparte” a UNAGE Iași conectează evenimentul cu mediul universitar artistic și cu generațiile tinere de creatori.

În acest fel, trienala nu ocupă doar săli de expoziție, ci reactivează cultural orașul. Vizitatorii pot trece dintr-un spațiu în altul și pot descoperi cum arta textilă se schimbă în funcție de loc, lumină, arhitectură și context.

Vernisajul oficial al Trienalei Internaționale de Artă Textilă TexpoART este programat pentru 12 iunie 2026, de la ora 12:00, la Galeria de Artă „Aparte” a Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași.

Evenimentul va fi prezentat de prof. univ. Miruna Hasegan și de Maria Bilașevschi, președintele Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala Iași, în prezența unor artiști invitați din străinătate.

Maura ANGHEL