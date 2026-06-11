Sunt daruri care se împachetează în hârtie colorată, cu funde, etichete și urări scrise frumos. Dar sunt și daruri care se așază direct în inimă. Nu au preț, nu se măsoară în bani și nu se uită ușor. Un astfel de dar este prietenia. Iar atunci când vine de la copii, capătă o lumină aparte, o putere curată, greu de descris în cuvinte.

Așa s-a întâmplat la final de an școlar, când copiii claselor a III-a de la Liceul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (coordonați de prof. înv. Alexandrina Jitariu și prof. înv. Adina Azamfiricăi) au ales să transforme bucuria vacanței într-un gest de generozitate. Dornici să ducă zâmbete mai departe, au adunat jucării și jocuri pentru alți copii, pe care poate nu îi cunosc, dar cu care au în comun ceva esențial: dorința de a se bucura, de a se juca, de a primi un semn că cineva se gândește la ei.

Și nu au fost singurii. Un gest la fel de frumos au făcut copiii claselor a IV-a de la Școala Gimnazială „Ionel Teodoreanu”, coordonați de prof. înv. Mădălina Georgiana Rotariu și prof. înv. Andreea Huțanu. Lor li s-au alăturat elevii clasei I de la Școala Gimnazială „Mihail Kogălniceanu”, îndrumați de prof. înv. Gabriela Bădiliță Andronic, precum și copiii de la Centrul afterschool Meras Kids. Împreună, au arătat că bunătatea se poate învăța devreme și că prietenia dintre copii poate trece dincolo de școli, cartiere și distanțe.

Mâine, aceste daruri vor ajunge la Școala Gimnazială din Frenciugi, acolo unde 60 de copilași vor primi nu doar jucării, ci o dovadă simplă și frumoasă că lumea poate fi mai bună atunci când oamenii aleg să dăruiască. Fiecare joc, fiecare pluș, fiecare cutie așezată cu grijă poartă în ea mai mult decât un obiect. Poartă emoția copilului care a ales să se despartă de ceva al lui pentru a face fericit un alt copil.

Este, poate, una dintre cele mai frumoase lecții pe care le poate aduce sfârșitul de an școlar. Nu doar lecția literelor, a cifrelor, a caietelor încheiate și a diplomelor primite, ci lecția bunătății. Lecția că prietenia nu are nevoie de distanțe mici, de nume cunoscute sau de întâlniri zilnice. Și cum ar putea fi altfel în luna iunie, luna copiilor, a cireșelor coapte, a soarelui blând și a zâmbetelor sincere? Iunie are felul ei de a înmuia lumea. Curțile școlilor se umplu de glasuri, ghiozdanele devin mai ușoare, iar copiii simt că vacanța e aproape. Dar pentru acești elevi, bucuria nu s-a oprit la poarta școlii. A mers mai departe, spre alți copii, spre o altă școală, spre o comunitate care va simți, încă o dată, că oamenii de bine există.

La Frenciugi, darurile vor ajunge ca o promisiune împlinită. O promisiune a grijii, a solidarității și a prieteniei care se învață cel mai bine prin fapte. Pentru cei 60 de copii care le vor primi, ziua va avea, cu siguranță, ceva din magia copilăriei: surpriză, emoție, nerăbdare, râsete și poate acel moment scurt, dar prețios, în care un copil strânge în brațe o jucărie și simte că este important.

Maura ANGHEL